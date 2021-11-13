Как изменились участницы "Ты топ-модель на ТНТ" после того, как вернулись на свои планеты

Тина Това

Фото © Instagram / ti_tova

Модель из Краснодара Тина Това стала победительницей шоу, покорив судей и зрителей не только внешними данными, но и дружелюбным и сильным характером. Ради проекта девушке пришлось распрощаться с длинными чёрными локонами и ходить с суперкороткими светлыми кудряшками. Свои волосы у красавицы ещё не отросли, но она по желанию компенсирует это с помощью искусственных.

Вика Кузнецова

Фото © Instagram / babietery / emauz.a (Alexander Emauz)

Вика Кузнецова из Новосибирска дошла до финала, получив звание одной из самых фотогеничных и стервозных девушек проекта. Дерзкое поведение, самоуверенный взгляд, пирсинг, тату и короткая стрижка — сибирячка сразу привлекала внимание зрителей и надолго запала в память. В рамках шоу ей тоже пришлось кое-чем пожертвовать — блондинку перекрасили в розовый цвет. Однако теперь в "Инстаграме" модель выглядит ещё эпатажнее: Вика меняет не только длину и цвет волос, но и зачастую появляется с экстремально длинными ногтями. К тому же у девушки, кажется, изменился овал лица и стали пухлее губы.

Яна Добролюбова

Фото © Instagram / yananay1 / tuponogova_volkova (Olga Tuponogova-Volkova) / federicodelbianco (Federico Del Bianco)

Яна Добролюбова из Тольятти стала самой "космической" и аристократичной участницей: высокий рост, хрупкость, тонкие запястья и огромные глаза, которые смотрят прямо в душу. Девушка страдает алопецией — патологическим выпадением волос, однако это делает её ещё ярче. В рамках проекта для Яны сделали специальный парик, чтобы у неё была возможность экспериментировать с образами, но модель отлично справляется и без него, судя по фото в её аккаунте.

Анна Трегуб

По данным из Сети, Анна Трегуб родилась в Волгограде. На шоу девушка стала представительницей высокой моды: худая, высокая, с холодным колючим взглядом и необычными чертами лица. Красавица дошла до полуфинала, но уступила более сильным соперницам. Сейчас Анна всё так же активна в модельном бизнесе и успешно использует свой типаж Strong-face (строгое лицо).

Рома Милова

Фото © Instagram / romamilova / tuponogova_volkova (Olga Tuponogova-Volkova), polinekovaleva (polina kovaleva)

Рома Милова родом из Краснодара попала на проект, когда ей уже исполнился 31 год, но ничуть не уступала молодым участницам. У девушки за спиной был богатый модельный опыт и к тому же запоминающаяся внешность, плюс сильная харизма. Ради шоу ей пришлось отрезать волосы, открыть лицо, убрав чёлку, и отказаться от любимого макияжа смоки-айз. Сейчас модель снова отращивает волосы, прикрепляя искусственные локоны во время некоторых фотосессий.

Катя Пан

Катя Пан — ещё одна красавица из Краснодара. Обладательница азиатской внешности и хрупкой фигуры зацепила многих. После того как девушка выбыла, ей решили дать второй шанс и вернули на проект. Но, по мнению жюри, модель им не воспользовалась — не смогла раскрыться и показать яркие эмоции. Зато в своём инстаграме Катя навёрстывает упущенное, демонстрируя эффектные кадры.

Анастасия Чернобаева

Фото © Instagram / anchernobaev / dvelichko (Daniil Velichko) / dnkmodels

Анастасия Чернобаева родом из Санкт-Петербурга тоже сначала привлекла внимание своей харизмой. Высокий рост, неидеальные для модели параметры, татуировки — девушка пришла доказывать, что сегодня в модельной сфере приветствуется разнообразие. Однако её упрекали за сильно увеличенные губы, которые блондинка уменьшила после того, как её выгнали с проекта, а потом снова вернули. Однако, судя по фото в "Инстаграме", Настя решила вернуться к прежнему имиджу.

Сабина Рабая

Фото © Instagram / tnt_top_model, sabinarabaia

Сабина Рабая росла в Абхазии, пережила предательство отца и травлю со стороны одноклассников. Однако на проекте она стала звездой, ведь многие восхищались её канонической красотой. Правда, девушку расстроило, что перед одной из фотосессий её "изуродовали", отрезав чёлку. И сейчас красавица снова её отращивает.

Ева Эванс

Судьба Евы Эванс из Калининграда напоминает историю Золушки. В семье её не любили и называли страшной, работала девушка на хлебозаводе. Но вдруг поняла, что ей нечего терять, и подала заявку на конкурс. Случилось чудо: её не только пригласили на отбор — за неё вступился член жюри, немецкий модельер Филипп Плейн, разглядевший в ней ту красоту, которую не ценили остальные. Ева пришла на проект с коротким белым ёжиком на голове, который перекрасили в чёрный цвет. Сейчас она снова стала блондинкой, участвует в съёмках и заявила, что собирается переехать в Москву.

Полина Засименкова