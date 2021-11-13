Как изменились участницы "Ты топ-модель на ТНТ" после того, как вернулись на свои планеты
Сейчас мода такая... Чем больше девушка не похожа на представителя человеческой расы, тем лучше она подходит для подиума. Мы и правда предполагаем, что все они с других планет...
Фото © Instagram / shandesign_pro
Тина Това
Фото © Instagram / ti_tova
Модель из Краснодара Тина Това стала победительницей шоу, покорив судей и зрителей не только внешними данными, но и дружелюбным и сильным характером. Ради проекта девушке пришлось распрощаться с длинными чёрными локонами и ходить с суперкороткими светлыми кудряшками. Свои волосы у красавицы ещё не отросли, но она по желанию компенсирует это с помощью искусственных.
Вика Кузнецова
Вика Кузнецова из Новосибирска дошла до финала, получив звание одной из самых фотогеничных и стервозных девушек проекта. Дерзкое поведение, самоуверенный взгляд, пирсинг, тату и короткая стрижка — сибирячка сразу привлекала внимание зрителей и надолго запала в память. В рамках шоу ей тоже пришлось кое-чем пожертвовать — блондинку перекрасили в розовый цвет. Однако теперь в "Инстаграме" модель выглядит ещё эпатажнее: Вика меняет не только длину и цвет волос, но и зачастую появляется с экстремально длинными ногтями. К тому же у девушки, кажется, изменился овал лица и стали пухлее губы.
Яна Добролюбова
Фото © Instagram / yananay1 / tuponogova_volkova (Olga Tuponogova-Volkova) / federicodelbianco (Federico Del Bianco)
Яна Добролюбова из Тольятти стала самой "космической" и аристократичной участницей: высокий рост, хрупкость, тонкие запястья и огромные глаза, которые смотрят прямо в душу. Девушка страдает алопецией — патологическим выпадением волос, однако это делает её ещё ярче. В рамках проекта для Яны сделали специальный парик, чтобы у неё была возможность экспериментировать с образами, но модель отлично справляется и без него, судя по фото в её аккаунте.
Анна Трегуб
Фото © Instagram / tnt_top_model, anntregub / sunny_blossom (Alena Nikiforova)
По данным из Сети, Анна Трегуб родилась в Волгограде. На шоу девушка стала представительницей высокой моды: худая, высокая, с холодным колючим взглядом и необычными чертами лица. Красавица дошла до полуфинала, но уступила более сильным соперницам. Сейчас Анна всё так же активна в модельном бизнесе и успешно использует свой типаж Strong-face (строгое лицо).
Рома Милова
Фото © Instagram / romamilova / tuponogova_volkova (Olga Tuponogova-Volkova), polinekovaleva (polina kovaleva)
Рома Милова родом из Краснодара попала на проект, когда ей уже исполнился 31 год, но ничуть не уступала молодым участницам. У девушки за спиной был богатый модельный опыт и к тому же запоминающаяся внешность, плюс сильная харизма. Ради шоу ей пришлось отрезать волосы, открыть лицо, убрав чёлку, и отказаться от любимого макияжа смоки-айз. Сейчас модель снова отращивает волосы, прикрепляя искусственные локоны во время некоторых фотосессий.
Катя Пан
Фото © Instagram / pan.katt / lveerror (miroslav kovalenko), tnt_top_model
Катя Пан — ещё одна красавица из Краснодара. Обладательница азиатской внешности и хрупкой фигуры зацепила многих. После того как девушка выбыла, ей решили дать второй шанс и вернули на проект. Но, по мнению жюри, модель им не воспользовалась — не смогла раскрыться и показать яркие эмоции. Зато в своём инстаграме Катя навёрстывает упущенное, демонстрируя эффектные кадры.
Анастасия Чернобаева
Фото © Instagram / anchernobaev / dvelichko (Daniil Velichko) / dnkmodels
Анастасия Чернобаева родом из Санкт-Петербурга тоже сначала привлекла внимание своей харизмой. Высокий рост, неидеальные для модели параметры, татуировки — девушка пришла доказывать, что сегодня в модельной сфере приветствуется разнообразие. Однако её упрекали за сильно увеличенные губы, которые блондинка уменьшила после того, как её выгнали с проекта, а потом снова вернули. Однако, судя по фото в "Инстаграме", Настя решила вернуться к прежнему имиджу.
Сабина Рабая
Фото © Instagram / tnt_top_model, sabinarabaia
Сабина Рабая росла в Абхазии, пережила предательство отца и травлю со стороны одноклассников. Однако на проекте она стала звездой, ведь многие восхищались её канонической красотой. Правда, девушку расстроило, что перед одной из фотосессий её "изуродовали", отрезав чёлку. И сейчас красавица снова её отращивает.
Ева Эванс
Фото © Instagram / tnt_top_model / eva_evans_666 / ann.diels.photo ()
Судьба Евы Эванс из Калининграда напоминает историю Золушки. В семье её не любили и называли страшной, работала девушка на хлебозаводе. Но вдруг поняла, что ей нечего терять, и подала заявку на конкурс. Случилось чудо: её не только пригласили на отбор — за неё вступился член жюри, немецкий модельер Филипп Плейн, разглядевший в ней ту красоту, которую не ценили остальные. Ева пришла на проект с коротким белым ёжиком на голове, который перекрасили в чёрный цвет. Сейчас она снова стала блондинкой, участвует в съёмках и заявила, что собирается переехать в Москву.
Полина Засименкова
Фото © Instagram / tnt_top_model / apollinaria_zas
Полина Засименкова из Кемерова тоже покорила зрителей своей открытостью и лучезарной улыбкой. Кроме того, девушка отлично справлялась со всеми испытаниями, где нужна была спортивная подготовка. Однако дойти до финала ей не удалось. Сейчас Полина активно ведёт инстаграм, где показывает, что сменила цвет волос — добавила светлые пряди.
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