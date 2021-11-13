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Топ-5 самых задизлайканных видео российского YouTube

С десятого ноября на YouTube отключили счётчик дизлайков. Собрали ролики, авторы которых будут только рады такому нововведению.

13 ноября, 07:30

Кадры из видео © YouTube / "вДудь", StarPro

17-я серия мультсериала "Маша и Медведь" — 4,2 млн дизлайков

Кадры из видео © YouTube / Get Movies

Кадры из видео © YouTube / Get Movies

Эпизод "Маша плюс каша" не очень отличается от остальных серий мультика. Всё те же герои и конфликты, однако именно он стал одним из самых популярных видео на YouTube. Причём не только в России, но и во всём мире. Так ролик на канале Get Movies посмотрели почти 4,5 миллиарда раз! Количество лайков и дизлайков тоже внушительное: 7,7 млн и 4,2 млн соответственно.

Клип Тимати и Гуфа на песню "Москва" — 1,5 млн дизлайков

Кадры из видео © YouTube / Cats Eshk \ "Кошкин ЕШК"

Кадры из видео © YouTube / Cats Eshk \ "Кошкин ЕШК"

В треке рэперы отдали должное московской мэрии за то, как похорошел город за последние годы. Тимати даже пообещал "хлопнуть бургер за здоровье Собянина". Пользователям Сети такой посыл не понравился. Когда на ролике было почти полтора миллиона дизлайков, Тимати удалил скандальное видео со своего канала. Однако многочисленные "перезаливы" клипа продолжают собирать дизлайки.

Интервью Юрия Дудя с Дмитрием Киселёвым — 393 тысячи дизлайков

Кадры из видео © YouTube / "вДудь"

Кадры из видео © YouTube / "вДудь"

Выпуск "вДудь" набрал скромные по меркам этого топ-листа 11 млн просмотров. Поэтому 400 тысяч дизлайков выглядят внушительно. Причём "пальцы вниз" ставили по разным причинам. С одной стороны, либерально-настроенная аудитория канала, на дух не переносящая Киселёва, с другой — люди, которые не оценили работу Дудя как интервьюера, мол, "недожал".

Клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню Ibiza 383 тысячи дизлайков

Кадры из видео © YouTube / StarPro

Кадры из видео © YouTube / StarPro

Клип вышел в 2018 году. На волне популярности после хита "Цвет настроения синий" Киркоров продолжал снимать эксцентричные клипы на свои песни, но в видео на "Ибицу" с трешем режиссёры явно перегнули. Туалетный юмор, куча рекламы, странные намёки на "пропаганду" — после такого зрители предлагали лишить певцов званий народных артистов.

Клип MORGENSHTERN и Тимати на песню El Problema — 282 тысячи дизлайков

Кадры из видео © YouTube / MORGENSHTERN

Кадры из видео © YouTube / MORGENSHTERN

Видео вышло на канале MORGENSHTERN в сентябре 2020 года. Началось всё за несколько месяцев до этого, когда Алишер Моргенштерн предложил Тимати записать с ним трек, обещая сделать его главным хитом его карьеры. Рэпер старой школы согласился, но с одним условием — клип он будет делать сам. Столько рекламы зритель ещё не видел. В итоге — 133 млн просмотров и почти триста тысяч дизлайков.

Стал известен основной источник доходов Давы, и это не шоу-бизнес

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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