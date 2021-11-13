Что российские звёзды думают о "самом сексуальном мужчине" 2021 года

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину планеты – 2021. Им стал 52-летний актёр Пол Радд, снявшийся в фильмах "Человек-муравей", "Люблю тебя, чувак", "Бестолковые", "Любовь по‑взрослому". Однако многим выбор показался спорным. Лайф спросил у российских звёзд, что они думают по этому поводу.

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Наталья Штурм

Фото © Instagram / nataliashturm, nataliashturm

Певица Наталья Штурм рассказала, что в её рейтинге желанных мужчин Пол явно бы не лидировал. По словам исполнительницы, её будоражит внешность Райана Гослинга, в котором сошлось всё: характерное лицо, сексуальная улыбка, интеллект и актёрский талант.

Мне не зашёл Пол Радд как самый секси-актёр. Вот совсем нет. Его лицо с нечёткой информацией: губы и подбородок — копия нашего ведущего Дмитрия Борисова, а глаза от Ричарда Гира. Всё вместе не читается. Его сексуальный образ недоделан, сыроват. Мои эрогенные зоны в недоумении Наталья Штурм

Маша Малиновская

Модель и ведущая Маша Малиновская считает, что молодые парни стали слишком женственны, поэтому девушкам приходится выбирать любимчиков из "старой гвардии". Так, для неё, например, самым сексуальным остаётся 57-летний Брэд Питт.

Я удивлена, как и ваша редакция. Но удивлена тем, что не нашлось более молодых сексуальных мужчин (да простят меня за эйджизм). И, знаете, я думаю, что это связано с тем, что молодые парни 2021-го стали настолько женственны, что опрашиваемые женщины выбрали Пола Радда, таким образом проголосовали "против всех" напомаженных недомужиков в женских платьях Маша Малиновская

Анфиса Чехова

Фото © Instagram / achekhova, achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что у мужчин-актёров в её глазах в принципе мало шансов, ведь в большинстве своём она не находит их сексуальными. Исключение составляет звезда фильма "Шаг вперёд" Ченнинг Татум, который в последнее время заинтересовал артистку.

Я вообще считаю, что мужчины-актёры, они не сексуальны. Как сказала Моника Беллуччи: "Женщина-актриса немного больше, чем женщина. Мужчина-актёр чуть меньше, чем мужчина". Я сколько встречала в своей жизни актёров, убеждаюсь в этом. Среди женщин-актрис я могу сотню назвать сексуальных, а среди мужчин-актёров — буду сидеть и не вспомню Анфиса Чехова

Мария Погребняк

Светская дива Мария Погребняк оказалась более лояльной. По её мнению, у Радда есть роли, в которых он смотрится очень даже сексуально, поэтому актёр достоин своего звания.