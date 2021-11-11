Семенович шокировала признанием о личной жизни, рассказав про свой необычный брак
Звезда решила вытащить на свет один из скелетов, которые были надёжно припрятаны в шкафу.
Анне Семенович 41 год, и она всё ещё остаётся одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса. Подробности личной жизни звезды не перестают волновать фанатов, и она решила приоткрыть завесу тайны. Экс-солистка "Блестящих" рассказала в интервью Иде Галич на "Муз-ТВ" о своих романах. Первой серьёзной любовью артистки стал бизнесмен и продюсер Даниил Мишин, но до свадьбы дело так и не дошло. Потом певица получила два неудачных предложения руки и сердца, от которых отказалась из-за измен и нелегального бизнеса партнёров.
Устав от проблемных отношений, Анна решила наслаждаться жизнью, и тогда ей встретился мужчина, который разделил её взгляды. У пары сложился гостевой брак, где никто друг друга не ограничивал. По словам звезды, партнёр жил за границей, в том числе в Греции. А встречи приносили только веселье и радость.
В своё время у меня мужчина жил не в России, а в другой стране, и мы встречались. Это был гостевой брак, и меня на тот момент это очень устраивало, потому что накануне у меня были не очень приятные отношения. Мы познакомились — и вот такой красивый гостевой брак в течение, наверное, полутора лет. Когда ты никому ничего не должен, не отчитываешься, тебе дарят подарки, цветы. На тот момент мне хотелось веселья, радости и счастья, и я их получала. В этом я не вижу ничего плохого. В какой-то момент жизни я поняла, что надо делать то, что ты хочешь, а не то, что навязывают
Анна призналась, что и сейчас не обделена вниманием мужчин. На её сердце есть два претендента-бизнесмена: молодой и "настырный" и постарше, но интеллигентный. Пока звезда не бросается в пучину отношений с головой, а тщательно изучает поклонников, ходя с ними в рестораны.
Есть претенденты. Я сейчас в стадии выбора. Я решила, что созрела для того, чтобы стать матерью, и конкретно выбираю себе мужчину, с которым могу родить ребёнка. Чтобы он был хорошим отцом, заботился
Звезда не только поняла, что хочет стать мамой, но и сделала в эту сторону серьёзный шаг. Она заморозила яйцеклетки, отметив, что стоимость процедуры колеблется от 80 до 350 тыс. рублей. По словам артистки, она готовилась к этому несколько месяцев, исключив алкоголь и придерживаясь специальной диеты, а также пила БАДы, проверяла общее состояние здоровья и колола гормоны для стимуляции. А в назначенный день врач под анестезией произвёл забор яйцеклеток.
Комментариев: 0