Семенович шокировала признанием о личной жизни, рассказав про свой необычный брак

В своё время у меня мужчина жил не в России, а в другой стране, и мы встречались. Это был гостевой брак, и меня на тот момент это очень устраивало, потому что накануне у меня были не очень приятные отношения. Мы познакомились — и вот такой красивый гостевой брак в течение, наверное, полутора лет. Когда ты никому ничего не должен, не отчитываешься, тебе дарят подарки, цветы. На тот момент мне хотелось веселья, радости и счастья, и я их получала. В этом я не вижу ничего плохого. В какой-то момент жизни я поняла, что надо делать то, что ты хочешь, а не то, что навязывают

Анна Семенович