Сибирские полицейские выпустили клип с отличными стихами, но исполнение как всегда подвело

Полицейские Омска написали стихи и переложили их на рэп-музыку с мелодичным припевом. Трек назвали "Полиция" и выложили его в социальные сети. Работу поделили с коллегами из Красноярска, которые подготовили весь визуальный ряд. В целом получился неплохой клип... для внутреннего пользования. Хейтеры в соцсетях, разумеется, тут же окрестили творческий продукт кринжем и стали изголяться над непрофессиональной упаковкой. Да, это не клип группы "Ленинград", но и бубнёж на тему "лучше бы своей работой занимались" тут тоже не к месту.

Они как раз своим делом занимались. За содержание отвечал старший инспектор отделения воспитательной работы отдела морально-психологической подготовки Омской академии МВД Павел Барлебен. За визуальный ряд отвечали коллеги из Красноярского края.

Звонок словно гром. Крик будто молния. Тревога, беда за окном. Без звука мелодия. Нет ночи, нет дня. Есть правда, есть вера. Надежда видна. Не ради карьеры. Ни медали, ни ордена — награда одна. Жизнь спасена Текст песни

Ракурсы съёмки, постановка кадра, переходы и спецэффекты смотрелись весьма на уровне. Правоохранители поделились клипом на YouTube. "Мы открываем клип лицами полиции — теми людьми, чья искренняя и самоотверженная работа "на первый взгляд как будто не видна", но именно благодаря им вершится дело правопорядка", — гласила подпись под видео.

Фото © YouTube / Полиция Красноярья

Но, несмотря на старания полицейских, ролик YouTube-пользователям не понравился. Количество дизлайков зашкалило, и ролик разошёлся по соцсетям. Комментарии вскоре были запрещены. Что говорит о том, что полицейские не понимали, на какую аудиторию они направляют свой креатив.

Пожалуйста, не надо! 🤦🏻К чему это? Неужели нет других, более подходящих способов поднять рейтинг полиции? Это не та сфера, где стоит экспериментировать Аноним

На самом деле это четвёртый клип Оксимирона Сергей М.

Блин, ну почему всегда так хреново получается? Default

Фото © YouTube / Полиция Красноярья