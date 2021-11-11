Какие фильмы со сценами сексуального насилия запретят из-за нового закона

"Ведомости" сообщили, что Роскомнадзор предложил ограничить демонстрацию контента с "нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями". Причём не только в кинотеатрах, но и в стриминговых сервисах. Судя по опросу, проведённому изданием kp.ru, население России с таким решением согласно.

"Пианистка" (2001)

Кадр из фильма "Пианистка" © "Кинопоиск”

Эрика работает преподавателем фортепиано в Венской консерватории, правда, удовольствия ей это не приносит. Уже много лет женщина живёт с парафилией. Она подавляет свои сексуальные желания и, чтобы получить хоть какое-то удовольствие, регулярно смотрит порно и режет себя. Женщина всё-таки решается раскрыть свои пристрастия влюблённому в неё студенту, после чего её жизнь превращается в своеобразную садомазохистскую игру. Это далеко не блокбастер, но, даже несмотря на это, талантливая картина смогла собрать во всём мире больше 6 млн долларов.

"Вуайеристы" (2021)

Кадр из фильма "Вуайеристы" © "Кинопоиск"

Из названия несложно догадаться, что основная сексуальная девиация в картине — вуайеризм. Переехав в квартиру мечты, пара главных героев в окне напротив замечает фотографа, который снимает модель. С того момента они не могут перестать наблюдать за привлекательными соседями, это становится своего рода зависимостью. Но стоит им вмешаться в их жизнь, всё идёт под откос. Фильм только вышел, но уже завоёвывает внимание пользователей соцсетей. Отрывки из него очень часто оказываются в трендах "Тиктока".

"Сексуальное просвещение" (2019 – ...)

Кадр из сериала "Сексуальное просвещение" © Netflix

По одному только названию становится понятно, что сериал рискует попасть под цензуру. В эпизодах раскрывают всевозможные девиации, но мы хотим остановиться на примере фроттеризма, возбуждении при трении половых органов через одежду о постороннего человека. Так, в третьем эпизоде второго сезона героиня Эйми становится жертвой сексуального домогательства в автобусе по дороге в школу. Сериал — один из главных хитов Netflix за последние годы, и, поверьте, если его запретят, подростки найдут способы посмотреть его нелегально.

"Человеческая многоножка" (2009 – 2015)

Кадр из фильма "Человеческая многоножка" © "Кинопоиск"

Нидерландский фильм ужасов вызвал споры ещё задолго до идеи Роскомназдора запрещать к показу фильмы с девиациями. В центре картины — доктор Хайтер, который питает надежды создать "человеческую многоножку" с единой пищеварительной системой. Тема копрофилии способна вывести на эмоции даже самых заядлых любителей триллеров.

"Милые кости" (2009)

Кадр из фильма "Милые кости" © "Кинопоиск"

Количество фильмов, в которых показывается история жертв педофилов, исчисляется десятками, и среди них есть настоящие шедевры. Так, "Милые кости" повествуют о 14-летней девочке, которую изнасиловал и убил маньяк-сосед. Большая часть картины описывает жизнь семьи после смерти героини, которая невидимым призраком наблюдает за всем происходящим с её близкими. Когда фильм вышел в прокат, его показывали в кинотеатрах по всему миру. Спустя 12 лет его всё ещё можно посмотреть на стриминговых платформах... всё ещё.

Изменения предлагается внести в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Так, если сейчас формулировки запрещают "пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения", то в будущем предлагают добавить запрет и даже на их демонстрацию или описание. Фильмов и сериалов с ЛГБТ-персонажами слишком много, и это не только свежие картины с Netflix. Классика кино тоже не обошлась без "пропаганды".

"Горбатая гора" (2005)

Кадр из фильма "Горбатая гора" © "КиноПоиск"

В центре сюжета — драма, развернувшаяся между двумя молодыми людьми. Один из них счастливо женат, но вскоре после встречи они оба понимают, что жить друг без друга больше не могут. "Первый в истории гей-вестерн" тоже может оказаться под запретом.

"Чёрный лебедь" (2010)

Кадр из фильма "Чёрный лебедь" © "Кинопоиск"