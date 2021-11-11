Народная артистка Татьяна Васильева назвала Картункову и Федункив "наглыми тумбами"

Кавээнщицы, которые ломятся к нам на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна. Пытались мы сделать одну программу на телевидении. Там была одна такая юмористка, полная. Они все полные, ведь им всё равно, как они выглядят. Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов. Это ничего не стоит, зато уходит в народ

Татьяна Васильева