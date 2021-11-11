Народная артистка Татьяна Васильева назвала Картункову и Федункив "наглыми тумбами"
74-летняя актриса ревностно относится к театру, так что народная любовь к кавээнщицам её сильно раздражает.
Кадр из видео © YouTube / Историс — Откройте, Давид!
На YouTube-канале "Историс — Откройте, Давид!" вышло скандальное интервью. На этот раз автор канала Давид Виннер провёл целый день с актрисой Татьяной Васильевой. В ходе затянувшейся беседы вскрылось её истинное отношение к некоторым коллегам по цеху. Оказалось, звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" имеет претензии к так называемым кавээнщицам.
Видео © YouTube / Историс — Откройте, Давид!
74-летняя актриса заявила, что слишком серьёзно относится к своей профессии и театральному искусству. Она считает, что на сцену должны попадать исключительно профи. Так что, когда в постановках участвуют "наглые кавээнщицы", артистку буквально выворачивает, пишет Starhit.
Кавээнщицы, которые ломятся к нам на театральную сцену, наверное, какие-то самородки. Может, им стоило не в трамвайное депо, а в театральное училище пойти? Пробивная сила у них, конечно, такая… Ни одна артистка из театрального на такое не способна. Пытались мы сделать одну программу на телевидении. Там была одна такая юмористка, полная. Они все полные, ведь им всё равно, как они выглядят. Она не давала никому говорить! Наглые, без комплексов. Это ничего не стоит, зато уходит в народ
Фото © Instagram / marina_phedunkiv, kartynkova222
Услышав громкое заявление, Виннер попытался выяснить, про кого именно говорит артистка. На ум пришло три юмористки: Ольга Картункова, Марина Федункив и Светлана Пермякова. По поводу последней Васильева решила не говорить лишнего и отметила, что они работают вместе, а вот, комментируя остальных, женщина в выражениях не стеснялась.
Татьяна Васильева и Светлана Пермякова. Кадр из видео © YouTube / Вера Полушина
Со Светланой Пермяковой мы играем в театре. Она помягче. А вот первые две — да, но я их путаю. Они для меня все на одно лицо. Все — тумбы. Их тело — это их кормушка. Они вот такие, и носите их на руках
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