Почему весь бомонд сходит с ума от новой квартиры Тимати и зачем ему все эти игрушки

Издание AD показало новую квартиру Тимати, цена ремонта которой, судя по всему, тянет на ещё одну квартиру. Разбираемся, почему она вызвала уйму хвалебных отзывов и стоит ли результат потраченных денег.

90% того, что есть в этой квартире, — кастомное Тимати

Среди вещей, приобретённых в готовом виде, — лишь несколько диванов от итальянского производителя элитной мебели Baxter. Цены на продукцию этой фабрики стартуют от нескольких сотен тысяч рублей.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

"Самое неудобное, но самое красивое в мире кресло", — как описывает его сам Тимати.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Мраморный остров-бар на кухне: зона чилла, где можно "выпить чай или более крепкие напитки".

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Оказывается, Тимати предпочитает сидеть на лавках. Одна из них стоит на кухне. По заказу рэпера её пытались изготовить "четыре или пять" фирм. Пятая или шестая всё-таки справилась со столь нестандартным заказом.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

На заднем плане — картина друга Тимати, американского уличного художника Харифа Гусмана. Его работами в своё время обзавелись такие звёзды, как актриса Ума Турман и модельер Томми Хилфигер. Ради рэпера Гусман отступил от своих принципов и выполнил индивидуальный заказ. Но всё это меркнет перед эксклюзивной столешницей из массива дерева, за которую держится Тимати.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

А этой картиной Гусман отблагодарил Тимати за стрижку в его барбершопе, нарисовав её там же за 15 минут с помощью баллона с краской. Турман и Хилфигеру такое и не снилось.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Гусман № 3. Художник завещал Тимати никогда не продавать эту картину. Такое ощущение, что именно эту мысль он заложил в выражении глаз, которые смотрят на нас с полотна.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

В гостиной расположился рояль Zimmermann, который удостоился отдельной истории.

Это мой самый первый рояль. Я его купил в очень плохом состоянии лет 20 назад. Восстанавливал, делал стеклянную крышку Тимати

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Каждая бетонная панель, которыми облицована часть стен, имеет уникальную фактуру. Рисунки на их поверхности выполнил известный художник-каллиграф, зашифровав в символах текст песни What a Wonderful World! (по крайней мере, так он сказал заказчику).

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

На этой же стене — десять полотен современного американского художника, дизайнера и скульптора Брайана Доннелли, который творит под ником Kaws. В 2019 году одна из его картин была продана на аукционе за 14,7 млн долларов. А здесь их, повторимся, десять, и это только на одной стене.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Пирамида из сундуков Louis Vuitton. Нет, это не просто демонстрация роскошного образа жизни. Дизайн пары предметов из этой мини-коллекции разрабатывал японский художник Такаси Мураками, так что это тоже вполне себе произведения искусства.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

А это — пусто место. Сюда Тимати планирует повесить работу Futura — ещё одного художника, входящего в его личный топ. А пока стену украшает достойная альтернатива — надпись Sometimes u win, sometimes u learn ("Иногда ты выигрываешь, иногда — учишься").

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Воздуховоды здания, которые почему-то оказались в самом центре квартиры, дизайнеры, нанятые Тимати, обыграли с помощью металла, стекла и подсветки. Вот так это выглядит в ночном режиме.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

У Тимати есть коллекция "компаньонов" Kaws — игрушек в фирменном стиле художника, за которыми охотятся собиратели арт-объектов по всему миру. Первые экземпляры были выпущены в 2006 году по цене от 3,5 тысячи долларов. Тогда они не вызывали особого интереса, а сейчас стоят в 10–20 раз дороже и продаются на аукционах.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Работы Kaws украшают и мастер-спальню. Хотели бы засыпать и просыпаться в компании этих персонажей?

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

А ещё у Тимати более 250 экземпляров Bearbrick — коллекционной игрушки, разработанной японской компанией MediCom. Каждая фигурка выполнена в уникальном дизайне и является карикатурой на известного персонажа или человека. По словам рэпера, не все "мишки" поместились в квартире. Ждём вторую серию про место обитания оставшихся?

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Кастомный байк BMW от московской мастерской ZILLERS Garage настолько кастомный, что стоит не на паркинге, а прямо в квартире. Мотоцикл выиграл "несколько чемпионатов мира по кастомайзингу".

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Сенсорное зеркало с прогнозом погоды и курсами валют. Сколько такое может стоить, даже сложно себе представить.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Витраж с Канье Уэстом. Хоть и не сенсорный, но по эффектности не уступающий зеркалу с курсами валют. По словам Тимати, эксцентричный рэпер является его кумиром.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Посетителей гостевого санузла встречает красный череп с международной вставки современного искусства Art Basel.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Виниловый Марио от Рона Инглиша. Обратите внимание на улыбку — мы снова видим череп.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Сет из десяти принтов японского художника Такаси Мураками расположился на фоне пьедестала для игрушечных медведей. Отличный повод царственно обвести стену рукой.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Бамблби кисти безымянного художника с набережной Круазет в Каннах. Тот самый случай, когда место приобретения картины является неотъемлемой частью её описания.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Тимати, как и все рэперы, большой фанат Жан-Мишеля Баския. Но ни одну из работ культового американского художника приобрести нашему герою пока не удалось, поэтому в ванной светится скромная неоновая корона, вдохновлённая его творчеством.

Скриншот видео © YouTube / AD Russia

Не знаю, может быть, я слишком сильно заморочился? Тимати

И, наконец, детская фотография Тимати, сидящего на унитазе. Бесценно.