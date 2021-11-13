Почему весь бомонд сходит с ума от новой квартиры Тимати и зачем ему все эти игрушки
Плотность дизайна и искусства на один квадратный метр жилплощади рэпера просто зашкаливает. Зачем ему всё это дома, остаётся только гадать, но ясно одно — сдавать эту квартиру он точно не намерен.
Издание AD показало новую квартиру Тимати, цена ремонта которой, судя по всему, тянет на ещё одну квартиру. Разбираемся, почему она вызвала уйму хвалебных отзывов и стоит ли результат потраченных денег.
90% того, что есть в этой квартире, — кастомное
Среди вещей, приобретённых в готовом виде, — лишь несколько диванов от итальянского производителя элитной мебели Baxter. Цены на продукцию этой фабрики стартуют от нескольких сотен тысяч рублей.
"Самое неудобное, но самое красивое в мире кресло", — как описывает его сам Тимати.
Мраморный остров-бар на кухне: зона чилла, где можно "выпить чай или более крепкие напитки".
Оказывается, Тимати предпочитает сидеть на лавках. Одна из них стоит на кухне. По заказу рэпера её пытались изготовить "четыре или пять" фирм. Пятая или шестая всё-таки справилась со столь нестандартным заказом.
На заднем плане — картина друга Тимати, американского уличного художника Харифа Гусмана. Его работами в своё время обзавелись такие звёзды, как актриса Ума Турман и модельер Томми Хилфигер. Ради рэпера Гусман отступил от своих принципов и выполнил индивидуальный заказ. Но всё это меркнет перед эксклюзивной столешницей из массива дерева, за которую держится Тимати.
А этой картиной Гусман отблагодарил Тимати за стрижку в его барбершопе, нарисовав её там же за 15 минут с помощью баллона с краской. Турман и Хилфигеру такое и не снилось.
Гусман № 3. Художник завещал Тимати никогда не продавать эту картину. Такое ощущение, что именно эту мысль он заложил в выражении глаз, которые смотрят на нас с полотна.
В гостиной расположился рояль Zimmermann, который удостоился отдельной истории.
Это мой самый первый рояль. Я его купил в очень плохом состоянии лет 20 назад. Восстанавливал, делал стеклянную крышку
Каждая бетонная панель, которыми облицована часть стен, имеет уникальную фактуру. Рисунки на их поверхности выполнил известный художник-каллиграф, зашифровав в символах текст песни What a Wonderful World! (по крайней мере, так он сказал заказчику).
На этой же стене — десять полотен современного американского художника, дизайнера и скульптора Брайана Доннелли, который творит под ником Kaws. В 2019 году одна из его картин была продана на аукционе за 14,7 млн долларов. А здесь их, повторимся, десять, и это только на одной стене.
Пирамида из сундуков Louis Vuitton. Нет, это не просто демонстрация роскошного образа жизни. Дизайн пары предметов из этой мини-коллекции разрабатывал японский художник Такаси Мураками, так что это тоже вполне себе произведения искусства.
А это — пусто место. Сюда Тимати планирует повесить работу Futura — ещё одного художника, входящего в его личный топ. А пока стену украшает достойная альтернатива — надпись Sometimes u win, sometimes u learn ("Иногда ты выигрываешь, иногда — учишься").
Воздуховоды здания, которые почему-то оказались в самом центре квартиры, дизайнеры, нанятые Тимати, обыграли с помощью металла, стекла и подсветки. Вот так это выглядит в ночном режиме.
У Тимати есть коллекция "компаньонов" Kaws — игрушек в фирменном стиле художника, за которыми охотятся собиратели арт-объектов по всему миру. Первые экземпляры были выпущены в 2006 году по цене от 3,5 тысячи долларов. Тогда они не вызывали особого интереса, а сейчас стоят в 10–20 раз дороже и продаются на аукционах.
Работы Kaws украшают и мастер-спальню. Хотели бы засыпать и просыпаться в компании этих персонажей?
А ещё у Тимати более 250 экземпляров Bearbrick — коллекционной игрушки, разработанной японской компанией MediCom. Каждая фигурка выполнена в уникальном дизайне и является карикатурой на известного персонажа или человека. По словам рэпера, не все "мишки" поместились в квартире. Ждём вторую серию про место обитания оставшихся?
Кастомный байк BMW от московской мастерской ZILLERS Garage настолько кастомный, что стоит не на паркинге, а прямо в квартире. Мотоцикл выиграл "несколько чемпионатов мира по кастомайзингу".
Сенсорное зеркало с прогнозом погоды и курсами валют. Сколько такое может стоить, даже сложно себе представить.
Витраж с Канье Уэстом. Хоть и не сенсорный, но по эффектности не уступающий зеркалу с курсами валют. По словам Тимати, эксцентричный рэпер является его кумиром.
Посетителей гостевого санузла встречает красный череп с международной вставки современного искусства Art Basel.
Виниловый Марио от Рона Инглиша. Обратите внимание на улыбку — мы снова видим череп.
Сет из десяти принтов японского художника Такаси Мураками расположился на фоне пьедестала для игрушечных медведей. Отличный повод царственно обвести стену рукой.
Бамблби кисти безымянного художника с набережной Круазет в Каннах. Тот самый случай, когда место приобретения картины является неотъемлемой частью её описания.
Тимати, как и все рэперы, большой фанат Жан-Мишеля Баския. Но ни одну из работ культового американского художника приобрести нашему герою пока не удалось, поэтому в ванной светится скромная неоновая корона, вдохновлённая его творчеством.
Не знаю, может быть, я слишком сильно заморочился?
И, наконец, детская фотография Тимати, сидящего на унитазе. Бесценно.
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