Градский нагрубил "Ночным снайперам", назвав Арбенину ненормальной По мнению наставника "Голоса", у песни "Катастрофически" проблемы с ударением. 15 ноября, 09:24 Кадр из видео © YouTube / Голос / The Voice Russia / НТВ

Во время последнего выпуска слепых прослушиваний шоу "Голос" произошёл скандал. Александр Градский резко высказался по поводу творчества Дианы Арбениной, указав на то, что песня, которую выбрала участница конкурса, написана "ненормальным автором"... Более того, Александр Борисович заявил, что не слышал раньше песню "Катастрофически". Зрители заподозрили наставника в лукавстве и желании унизить визави, ведь Диана Арбенина является наставником в конкурирующем вокальном телепроекте канала НТВ "Ты супер!", который приближается по рейтингам к "Голосу".

Классический Градский

Кадр из видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

Градский давно слывёт правдорубом, который любит классику. Он часто говорит участникам, что думает, в лицо, а участники, в свою очередь, знают, что, чтобы развернуть Александра Борисовича, лучше исполнять классические произведения. Если же они поют что-то современное, то Градский не повернётся, это знают все. Но это не значит, что наставник промолчит, если не понимает такую музыку. Так вышло в случае с Николаем Волевым, который спел песню "Катастрофически" группы "Ночные снайперы". Градский назвал Диану Арбенину "ненормальным музыкантом".

Ударение по снайперам

Кадр из видео © YouTube / Голос / The Voice Russia

— Я не знаю, что это за произведение, я не слыхал его, — начал Градский. — Это "Ночные снайперы", Диана Арбенина, — уточнила Пелагея. — Да мне всё равно, как они называются. Когда ударений хватает, музыка пишется так, — выдал наставник и изобразил растянутое ударение наподобие того, что используется в песне "Катастрофически". — Вот так пишется у "Ночных снайперов", а у нормальных авторов пишется по-другому... То есть ударение поэтическое должно совпадать с ударением музыкальным. Если они не совпадают, то получается то, что сейчас очень популярно, а я это терпеть не могу, поэтому и не сказать не могу. А вы лучше ещё куда-нибудь примените свой талант, найдите какую-нибудь другую музыку...

Бьёт в переносицу

Кадр из видео © YouTube / НТВ

Сама Диана Арбенина, впрочем, признаёт, что песня "Катастрофически" действительно очень сложная. Не так давно во время шоу "Ты супер!" её пытался перепеть один из участников этого проекта, и солистка "Ночных снайперов" решила объяснить, в чём именно проблема. Оказалось, что у песни помимо интонационных трудностей сложная судьба. Арбенина пыталась продать её другому музыканту, но вовремя поняла, что совершает глупость. К слову, когда она услышала, как этот музыкант поёт песню, она ударила его по переносице...

Там просто тяжело с человеком получилось, ну не понимает он... На словах "Бьёт в переносицу..." — ну, там же больно должно быть! И вдруг я ему со всей дури дала в переносицу. Слава богу, песню он не купил... Диана Арбенина

Это были заключительные слепые прослушивания. Со следующей недели на "Голосе" начнутся поединки. Шоу "Ты супер!" на НТВ отстаёт по рейтингам от проекта Первого канала, но оно гораздо моложе — всего пять сезонов. И стоит помнить, что в жанре развлекательных шоу телеканал НТВ опережает всех за счёт шоу "Маска". Как бы то ни было, конкуренция пока никому не мешала, так как в итоге выигрывает зритель.

Авторы Василий Климов