Агутин на "Голосе" взял к себе в команду молодую копию Анжелики Варум 24-летняя девушка, имеющая внешнее сходство с женой члена жюри, ещё и спела её песню. 13 ноября, 11:06 Фото © Instagram / avarum, © VK / Леся Полищук

В 10-м сезоне шоу "Голос" завершились слепые прослушивания. Александр Градский, Леонид Агутин, Дмитрий Билан и Пелагея укомплектовали свои команды и готовятся к поединкам. У каждого из членов жюри по 12 человек в команде, впрочем, Александру Борисовичу разрешили взять ещё одну девушку, к которой он повернулся несмотря на то, что делать этого по правилам ему было нельзя. Продюсер шоу Юрий Аксюта объяснил исключение тем, что Градский — мэтр...

Дома поговорим

Кадр из видео YouTube / Голос / The Voice Russia

Впрочем, это мелочи. Интереснее был сам выбор наставников, особенно выбор Леонида Агутина участницы из Казани. Олеся Полищук исполнила песню Анжелики Варум "Блюз". Больше к ней никто не повернулся, но девушке было всё равно, она явно метила в команду к Агутину, который не был многословным и просто сказал ей: "Здорово, говорить особо сейчас нечего... Дома поговорим!"

Фото © Instagram / avarum, © VK / Леся Полищук

Внешнее сходство с Варум не то чтобы очевидное, но у них много общего — комплекция, рост, черты лица и даже что-то есть от той самой фирменной улыбки. Подписчики ютуб-канала уже окрестили её "новой Анжеликой для Лёньки", вероятно, намекая на адюльтер певца, который был на слуху не так давно и который Варум простила своему мужу.

Фото © Instagram / avarum, © VK / Леся Полищук

На всех репетициях с нею будет присутствовать и Анжелика, ну так... на всякий случай)) Marri Murr

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Фаворит

Девушка запрыгнула в последний вагон — именно на ней закончился лимит Агутина. Дойдёт ли Полищук до финала — вопрос сложный. В команде Леонида, вероятно, будет самая суровая конкуренция — его выбирали самые сильные участники в этом сезоне. Именно его команда считается фаворитом, если верить количеству просмотров роликов на официальном канале "Голоса" в YouTube. С другой стороны, определять победителя будут не интернет-пользователи, а зрители. Напомним, что в этом составе жюри трижды в конкурсе побеждал подопечный Градского.

Итого

Кадр из видео YouTube / Голос / The Voice Russia

Итого в следующий этап прошло 49 участников. Во время слепых отсеяли 20 человек. Впереди поединки, нокауты и финальные этапы. 10-й сезон отличается географией вокалистов — очень много участников из других стран: Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан, Израиль, США и даже Австралия.

Авторы Василий Климов