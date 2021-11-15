Снимки Ивлеевой без фотошопа показали, как она изменилась после развода

30-летняя блогерша Настя Ивлеева добилась большого расположения своих 19 млн фанатов, показывая себя и свою внешность без прикрас. В "Инстаграме" она не стеснялась смеяться над собственными недостатками, чем и завоевала доверие поклонников. Однако последний выпуск её шоу доказал, что Настя была не так честна, как всем казалось.

Фото © YouTube / Настя Ивлеева и Instagram / _agentgirl_

В травести-шоу "Королевские кобры" блогерша появилась в откровенном наряде, обтягивающем фигуру, сквозь прозрачные вставки которого можно было разглядеть почти всё. Образ женщины-вамп Настя дополнила чёрным париком с чёлкой и стразами на лице. Правда, дорогой наряд от Mugler оказался не самым хорошим вариантом для съёмки — он выделил все недостатки блогерши, а точнее, полное отсутствие у неё талии, которой Настя не раз хвалилась в соцсетях.

Фото © YouTube / Настя Ивлеева и Instagram / _agentgirl_

На снимках в её Instagram можно заметить, насколько отредактированы формы блогерши: удачные ракурсы, наряды и капля фотошопа превращают их в идеал. Однако на видео со сцены никуда не скроешь. Поклонники с сожалением отметили, что развод не подошёл Насте — раньше её фигура была более женственной, а теперь её с трудом отличали от дрэг-артистов, танцующих на этой же сцене. Подписчики связывают изменения со сложным периодом в личной жизни Ивлеевой — ей пока трудно пережить развод.

Фото © YouTube / Настя Ивлеева и Instagram / _agentgirl_