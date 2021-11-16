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Как девочка из консервативной семьи превратилась в певицу, которая помочилась на фаната на сцене

Зрители назвали поступок исполнительницы омерзительным, а группе пришлось извиняться за свою участницу.

16 ноября, 07:49

Фото © Instagram / sophiaurista

Если раньше кто-то не знал имя Софии Уристы, то сейчас оно облетело весь Интернет. Солистка американской кавер-группы Brass Against во время фестиваля Welcome to Rockville во Флориде устроила необычный "перформанс", пригласив на сцену фаната и справив малую нужду ему на лицо. При этом девушка не прекратила исполнять свой сценический долг, продолжая петь.

София Уриста. Фото © Instagram / sophiaurista

София Уриста. Фото © Instagram / sophiaurista

На Софию тут же обрушилась волна критики, и группа поспешила извиниться, заявив, что певица немного увлеклась. При этом в "Инстаграме" нет и намёка на то, что девушка может решиться на столь безрассудные поступки. В основном на фото она предстаёт в милых женственных образах: с ослепительной улыбкой, забавными кудряшками.

Фото © Instagram / sophiaurista

Фото © Instagram / sophiaurista

Да и воспитание у Софии было довольно приличным. Девушка родилась в 1985 году в Детройте, США, выросла в консервативной семье и училась на медика, прежде чем начать свой творческий путь, пишет The Sun. Когда ей был 21 год, она переехала в Нью-Йорк, где проявила себя как певица.

Фото © Instagram / sophiaurista

Фото © Instagram / sophiaurista

В 2016 году София участвовала в шоу "Голос", где её наставником стала певица Майли Сайрус. А в 2017 году возникла группа Brass Against — коллектив творческих личностей под предводительством Брэда Хаммондса, которые собрались, чтобы выразить протест против политической обстановки в мире. Они записывали каверы на Rage Against The Machine, Tool, and Audioslave. 10 апреля 2020 года группа дебютировала с собственной музыкой, а София предстала в качестве вокалистки. Вскружил девушке голову успех, был это грязный пиар или она действительно увлеклась, перегнув на сцене с образом бунтарки, неясно. Но поклонники пока не спешат называть её королевой рок-н-ролла.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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