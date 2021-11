Как девочка из консервативной семьи превратилась в певицу, которая помочилась на фаната на сцене

Если раньше кто-то не знал имя Софии Уристы, то сейчас оно облетело весь Интернет. Солистка американской кавер-группы Brass Against во время фестиваля Welcome to Rockville во Флориде устроила необычный "перформанс", пригласив на сцену фаната и справив малую нужду ему на лицо. При этом девушка не прекратила исполнять свой сценический долг, продолжая петь.

В 2016 году София участвовала в шоу "Голос", где её наставником стала певица Майли Сайрус. А в 2017 году возникла группа Brass Against — коллектив творческих личностей под предводительством Брэда Хаммондса, которые собрались, чтобы выразить протест против политической обстановки в мире. Они записывали каверы на Rage Against The Machine, Tool, and Audioslave. 10 апреля 2020 года группа дебютировала с собственной музыкой, а София предстала в качестве вокалистки. Вскружил девушке голову успех, был это грязный пиар или она действительно увлеклась, перегнув на сцене с образом бунтарки, неясно. Но поклонники пока не спешат называть её королевой рок-н-ролла.