Как девочка из консервативной семьи превратилась в певицу, которая помочилась на фаната на сцене

Если раньше кто-то не знал имя Софии Уристы, то сейчас оно облетело весь Интернет. Солистка американской кавер-группы Brass Against во время фестиваля Welcome to Rockville во Флориде устроила необычный "перформанс", пригласив на сцену фаната и справив малую нужду ему на лицо. При этом девушка не прекратила исполнять свой сценический долг, продолжая петь.

София Уриста. Фото © Instagram / sophiaurista

На Софию тут же обрушилась волна критики, и группа поспешила извиниться, заявив, что певица немного увлеклась. При этом в "Инстаграме" нет и намёка на то, что девушка может решиться на столь безрассудные поступки. В основном на фото она предстаёт в милых женственных образах: с ослепительной улыбкой, забавными кудряшками.

Фото © Instagram / sophiaurista

Да и воспитание у Софии было довольно приличным. Девушка родилась в 1985 году в Детройте, США, выросла в консервативной семье и училась на медика, прежде чем начать свой творческий путь, пишет The Sun. Когда ей был 21 год, она переехала в Нью-Йорк, где проявила себя как певица.

Фото © Instagram / sophiaurista