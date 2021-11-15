Иранский Халк снял свою тренировку, и это видео напугает даже "самого страшного человека в мире"

29-летний иранский бодибилдер из Ирана Саджад Гариби поделился в "Инстаграме" видео, где показал, как готовится к предстоящему бою. Парень с внушительным телосложением, которого прозвали Иранским Халком, на камеру раздавил руками арбуз, протянул за собой на верёвке машину и яростно исколотил шины молотком. Однако и этого ему показалась мало, и в заключение культурист пробил кулаками стену и растерзал боксёрскую грушу.

Видео © Instagram / sajadgharibiofficial

Столь необычным образом Саджад готовится к поединку с британским бодибилдером и актёром Мартином Фордом, который известен как "самый страшный человек на Земле". Встреча двух силачей состоится 2 апреля 2022 года на стадионе "Арена О2"

Слева — Мартин Форд, справа — Саджад Гариби. Фото © Instagram / sajadgharibiofficial, martynfordofficial

Форд выше своего соперника на 18 см и старше на десять лет, кроме того, он тренировался у Эдди Холла — бывшего "самого сильного человека в мире". Однако Гариби имеет преимущество в весе. По сообщениям, Иранский Халк весит 177 кг, а Форд всего 145 кг, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / sajadgharibiofficial, martynfordofficial