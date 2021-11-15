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Иранский Халк снял свою тренировку, и это видео напугает даже "самого страшного человека в мире"

Культурист точно произвёл сильное впечатление на зрителей, и его сопернику тоже есть над чем подумать.

15 ноября, 09:00

Фото © Instagram / sajadgharibiofficial, martynfordofficial

29-летний иранский бодибилдер из Ирана Саджад Гариби поделился в "Инстаграме" видео, где показал, как готовится к предстоящему бою. Парень с внушительным телосложением, которого прозвали Иранским Халком, на камеру раздавил руками арбуз, протянул за собой на верёвке машину и яростно исколотил шины молотком. Однако и этого ему показалась мало, и в заключение культурист пробил кулаками стену и растерзал боксёрскую грушу.

Видео © Instagram / sajadgharibiofficial

Столь необычным образом Саджад готовится к поединку с британским бодибилдером и актёром Мартином Фордом, который известен как "самый страшный человек на Земле". Встреча двух силачей состоится 2 апреля 2022 года на стадионе "Арена О2"

Слева — Мартин Форд, справа — Саджад Гариби. Фото © Instagram / sajadgharibiofficial, martynfordofficial

Слева — Мартин Форд, справа — Саджад Гариби. Фото © Instagram / sajadgharibiofficial, martynfordofficial

Форд выше своего соперника на 18 см и старше на десять лет, кроме того, он тренировался у Эдди Холла — бывшего "самого сильного человека в мире". Однако Гариби имеет преимущество в весе. По сообщениям, Иранский Халк весит 177 кг, а Форд всего 145 кг, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / sajadgharibiofficial, martynfordofficial

Фото © Instagram / sajadgharibiofficial, martynfordofficial

Иранский Халк ведёт инстаграм, где у него 611 тыс. подписчиков. Форд же набрал уже 3,2 млн фолловеров, а ещё бодибилдер успел сняться в кино. У него на счету такие фильмы, как "Kingsman: Золотое кольцо" и "Форсаж".

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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