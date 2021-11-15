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Девушка чистила телефон и нашла душераздирающие голосовые от вдовы прежнего хозяина гаджета

Она не смогла сдержать слёз, поняв, в какой ситуации оказалась неизвестная женщина.

15 ноября, 07:30

Фото © Instagram / waifoodd

Сама того не желая, косплеерша с ником Waifood оказалась героиней очень трогательной, но душераздирающей истории. Девушка чистила телефон и поняла, что слишком много сообщений поступило с одного номера. Кто-то присылал голосовые записи по четыре раза в день, а то и чаще, с июля 2020 года.

Видео © TikTok / waifoodd.png

Но стоило ей прослушать сообщения, как к глазам начали подступать слёзы. В голосовых женщина постоянно повторяла "Я люблю тебя" и "Я скучаю по тебе", делала долгие паузы и часто тихо плакала. Это повторялось изо дня в день на протяжении нескольких десятков сообщений, и Waifood поняла, что происходит. Несчастная женщина потеряла мужа и теперь звонила на его старый номер, чтобы пообщаться с ним. Косплеерша в расстроенных чувствах записала тикток, который набрал 3,8 млн просмотров, чтобы попросить совета — позвонить незнакомке или нет.

Фото © TikTok / waifoodd.png и waifoodd.png

Фото © TikTok / waifoodd.png и waifoodd.png

Многие разделились на два лагеря: кто-то советовал позвонить и утешить женщину, а кто-то попросил её не трогать, исходя из собственного опыта. Оказывается, звонки и сообщения погибшим близким людям оставляли многие пользователи Сети. Они поделились своими трогательными историями в комментариях.

Waifood вместе со своим мужем. Фото © Instagram / waifoodd

Waifood вместе со своим мужем. Фото © Instagram / waifoodd

Я до сих пор пишу своему мужу, хотя его нет со мной уже два с половиной года. Оставь ей эту возможность, не звони ей. Мы знаем, что наши сообщения идут в никуда, просто мы потеряли единственного человека, которому можно было рассказать всё

clairestanley711

Я до сих пор плачу за номер моей мамы, хотя она умерла в прошлом году. Я хотела его отключить, но оказалось, что моя дочь каждый вечер желает ей спокойной ночи в СМС. Она рассказывает ей, как у неё прошёл день, так она справляется с потерей. Я перестала читать, когда поняла, что происходит

cheekz_007

Моя бабушка до сих пор использует старый автоответчик на стационарном телефоне. Когда она не успевает подойти вовремя, она всегда слышит дедушкин голос

belleofthebawl

Хозяева исполнили последнее желание собаки, умирающей от рака, и достали для неё снег посреди осени

Хозяева исполнили последнее желание собаки, умирающей от рака, и достали для неё снег посреди осени

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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