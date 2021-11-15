Девушка чистила телефон и нашла душераздирающие голосовые от вдовы прежнего хозяина гаджета

Сама того не желая, косплеерша с ником Waifood оказалась героиней очень трогательной, но душераздирающей истории. Девушка чистила телефон и поняла, что слишком много сообщений поступило с одного номера. Кто-то присылал голосовые записи по четыре раза в день, а то и чаще, с июля 2020 года.

Видео © TikTok / waifoodd.png

Но стоило ей прослушать сообщения, как к глазам начали подступать слёзы. В голосовых женщина постоянно повторяла "Я люблю тебя" и "Я скучаю по тебе", делала долгие паузы и часто тихо плакала. Это повторялось изо дня в день на протяжении нескольких десятков сообщений, и Waifood поняла, что происходит. Несчастная женщина потеряла мужа и теперь звонила на его старый номер, чтобы пообщаться с ним. Косплеерша в расстроенных чувствах записала тикток, который набрал 3,8 млн просмотров, чтобы попросить совета — позвонить незнакомке или нет.

Фото © TikTok / waifoodd.png и waifoodd.png

Многие разделились на два лагеря: кто-то советовал позвонить и утешить женщину, а кто-то попросил её не трогать, исходя из собственного опыта. Оказывается, звонки и сообщения погибшим близким людям оставляли многие пользователи Сети. Они поделились своими трогательными историями в комментариях.

Waifood вместе со своим мужем. Фото © Instagram / waifoodd

Я до сих пор пишу своему мужу, хотя его нет со мной уже два с половиной года. Оставь ей эту возможность, не звони ей. Мы знаем, что наши сообщения идут в никуда, просто мы потеряли единственного человека, которому можно было рассказать всё clairestanley711

Я до сих пор плачу за номер моей мамы, хотя она умерла в прошлом году. Я хотела его отключить, но оказалось, что моя дочь каждый вечер желает ей спокойной ночи в СМС. Она рассказывает ей, как у неё прошёл день, так она справляется с потерей. Я перестала читать, когда поняла, что происходит cheekz_007