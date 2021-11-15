Профессиональная модель раскрыла схему, по которой сама и её коллеги зарабатывают на фото 18+

Долгое время 28-летнюю Хейли Хеннесси из Мельбурна, Австралия, жизнь абсолютно устраивала. Девушка работала няней и получала хоть не огромные деньги, но на жизнь хватало. Проблемы начались во время пандемии, когда ей пришлось срочно менять деятельность. Хейли поступила, как все, и зарегистрировалась на Onlyfans, чтобы продавать свои откровенные фото и видео, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / thechaosofher и thechaosofher

Сперва девушку всё устраивало — благодаря эффектной внешности модели удалось набрать хорошую фанбазу. Свою годовую зарплату няни — 80 тыс. долларов (около 5,6 млн рублей) — ей удалось отбить за полгода жарких съёмок. Она смогла выплатить все долги и позволить себе дом получше. Казалось бы, все мечты исполнились и не о чем больше желать, однако довольно скоро обнаружились подводные камни.

Фото © Instagram / thechaosofher и thechaosofher

О них Хейли решила предупредить всех девушек, которые захотят поступить, как она, но будут совершенно не готовы к проблемам. Во-первых, по мнению модели, стоит приготовиться к ужасному негативу. Многие до сих пор считают профессии секс-индустрии чем-то постыдным, а потому выливают своё негодование на девушек по ту сторону экрана. "Представьте всё самое мерзкое, что вы можете услышать, и смиритесь с этим, вы это точно услышите. Проверьте себя, будете ли вы готовы выстоять под шквалом хейта", — подсказала Хейли.

Фото © Instagram / thechaosofher и thechaosofher

Парни в комментариях всегда желают увидеть на фото хорошую девочку, но при этом и не думают вести себя как хотя бы адекватные мужчины. Они грозят тем, что никто не захочет встречаться с девушкой, продающей свои фото. "Как будто единственная цель любой девушки — это отношения с человеком, который не считается с её мнением", — возмутилась Хейли. Из этих предрассудков вытекает и вторая проблема.

Фото © Instagram / thechaosofher и thechaosofher

Работа в такого рода сфере может серьёзно повлиять на будущее молодой девушки, если в дальнейшем она хочет престижную и важную профессию. Прошлое под знаком 18+ может испортить её шансы на поступление, например, в юридический вуз, ведь сложно быть поборником морали, когда в тебе видят только обнажённое тело. "Но если таких планов нет, то добро пожаловать, конечно", — закончила мысль Хейли.