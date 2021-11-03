Украинскую телеведущую FashionTV выгнали из шоу, опознав её в той самой съёмке из Дубая

Громкий скандал, который случился весной этого года в Дубае, продолжает аукаться его участницам до сих пор. Модель Анжелика Левко из Киева постаралась вычеркнуть из своей жизни позорный опыт, который прославил её на весь мир (о голой съёмке писали даже британские таблоиды), однако он её нагнал в самый неожиданный момент, пишет Yobajur.

Фото © Telegram / Светские хроники

Анжелика вела некоторые модные шоу на FashionTV, а затем стала участницей реалити, в котором снимаются светские львицы и инста-дивы украинской столицы. И в одном из выпусков ведущий огорошил девушек новостью — среди них есть модель, которую опознали на откровенных роликах с печально известной съёмки.

Фото © YouTube / FashionTV Ukraine

Потому как никто не признавался, парень разослал всем участницам видео, и реакция Анжелики выдала её. Главной уликой с размытых кадров стала татуировка единорога на пальце — точь-в-точь как у Анжелики. В ролике девушка в развратной позе курила и ругалась матом, пока организатор фотосессии трогал её за интимные места.

Фото © Facebook / MaryWitch_corset и Instagram / likalev_fan

Модель пыталась объяснить красоткам ситуацию, почему она согласилась на эту съёмку и каковы были последствия, чтобы уберечь коллег от подобной ошибки. Однако девушки не захотели иметь какое-либо отношение к тёмной репутации Анжелики и общим решением выгнали её из шоу.

Фото © Instagram / likalev_fan