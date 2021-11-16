Три знака зодиака, которые чаще всего изменяют мужчинам
Представительницы этих знаков манят мужчин как магнит, но астрологи предупреждают: с ними надо быть осторожнее, ведь удержать таких девушек очень непросто.
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Огненные Стрельцы желают видеть рядом с собой такого же темпераментного и эмоционального партнёра. Однако, если избранник не отвечает этим требованиям, девушки с лёгкостью восполнят недостающую страсть на стороне, подыскав себе любовника. Такой шаблон поведения не сулит ничего хорошего и зачастую приводит к расставанию, говорят звёзды.
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Девушками-Водолеями движет жажда новых эмоций и ощущений, ради которых они готовы согласиться даже на интимную связь на первом свидании. Такая черта не способствует построению длительных отношений. Представительницы данного знака предпочитают "быстрые" романы, в которые не придётся вкладывать сердце и душу и которые с лёгкостью можно завершить.
Девушками, рождёнными под знаком Рыб, зачастую движет меркантильный интерес. Они мечтают найти обеспеченного партнёра, который заинтересует их и будет покровительствовать, пишет 5-tv.ru. Когда такой мужчина попадается, он обязательно окажется в постели у представительницы данного знака. Но, как только Рыбка получит всё, что хотела, она снова отправится в плавание, подыскивая новую "добычу".
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