Три знака зодиака, которые чаще всего изменяют мужчинам

Огненные Стрельцы желают видеть рядом с собой такого же темпераментного и эмоционального партнёра. Однако, если избранник не отвечает этим требованиям, девушки с лёгкостью восполнят недостающую страсть на стороне, подыскав себе любовника. Такой шаблон поведения не сулит ничего хорошего и зачастую приводит к расставанию, говорят звёзды.

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Девушками-Водолеями движет жажда новых эмоций и ощущений, ради которых они готовы согласиться даже на интимную связь на первом свидании. Такая черта не способствует построению длительных отношений. Представительницы данного знака предпочитают "быстрые" романы, в которые не придётся вкладывать сердце и душу и которые с лёгкостью можно завершить.