Топ-3 знаков зодиака, которые до 2030 года не будут знать бед

По словам астрологов, наслаждаться жизнью в ближайшие несколько лет предстоит упорным Овнам. Им будет сопутствовать успех и в материальной сфере, и в любви. Однако сначала Овнам придётся настойчиво доказывать фортуне, что они действительно достойны самого лучшего. Зато с 2025 года представители данного знака смогут расслабиться и жить счастливо и без забот.

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Львам до 2030 года стоит ждать больших перемен, говорят звёзды. Однако все они будут приятные. Путешествия, переезд за границу, личная жизнь и карьера — за что бы ни взялись представители этого знака, им будет сопутствовать удача.