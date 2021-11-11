Топ-3 знаков зодиака, которые до 2030 года не будут знать бед
Эти представители зодиакального круга будут в любимчиках у удачи на протяжении долгого времени.
Фото © Shutterstock
По словам астрологов, наслаждаться жизнью в ближайшие несколько лет предстоит упорным Овнам. Им будет сопутствовать успех и в материальной сфере, и в любви. Однако сначала Овнам придётся настойчиво доказывать фортуне, что они действительно достойны самого лучшего. Зато с 2025 года представители данного знака смогут расслабиться и жить счастливо и без забот.
Гиф © Giphy
Львам до 2030 года стоит ждать больших перемен, говорят звёзды. Однако все они будут приятные. Путешествия, переезд за границу, личная жизнь и карьера — за что бы ни взялись представители этого знака, им будет сопутствовать удача.
В топе счастливчиков оказался ещё один огненный знак — Стрелец. Сначала ему придётся хорошо потрудиться, предупреждают звёзды. Но потом Вселенная отплатит за усердие сполна. Это не будет неожиданное богатство, однако уверенное продвижение по карьерной лестнице Стрельцу обеспечено, пишет 5-tv.ru. Кроме того, в этот период получится легко разобраться с накопившимися трудностями. А к 2030 году для представителей этого знака и вовсе наступит жизнь, о которой можно только мечтать.
Комментариев: 0