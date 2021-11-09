Шесть знаков зодиака, которые сильнее всех страдают от похмелья

Овны не прочь повеселиться и пропустить по стаканчику с друзьями. Однако любители развлекаться не могут вовремя остановиться, а опьянев, совершают необдуманные поступки. Лишь утром они с горечью понимают, насколько опрометчиво вели себя накануне.

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Девы нечасто позволяют себе алкогольные посиделки, но если всё же такое произошло, они предпочтут крепкое спиртное. Несколько шотов — и вот они уже переступили черту. Наутро к перепившим представителям этого знака лучше не приближаться. Страдать от последствий они могут до двух дней.

Скорпионам, которые тоже предпочитают напитки покрепче, надо быть аккуратнее со спиртным. Алкоголь способен вселить в представителей этого знака уверенность, что им всё по силам и они неуязвимы. Однако, проснувшись после вечеринки, Скорпионы не помнят, что успели натворить: как получили синяки и почему на них обиделись друзья. И перед выяснением подробностей злополучных посиделок даже похмелье отступает на второй план.

Фото © Giphy

Стрельцы под воздействием алкоголя превращаются в весельчаков и забияк. Перепив спиртного, они способны потягаться даже с более сильным соперником. Однако наутро от веселья не остаётся и следа — на смену ему приходит тошнота, разбитое состояние и мысли о том, что с алкоголем пора покончить.

Козероги в целом не любят алкоголь и предпочитают здоровый отдых. Однако представители этого знака могут выпить, поддавшись на уговоры друзей, и тогда жди беды. На следующий день страдать Козероги будут не только от похмелья, но и из-за того, что в очередной раз не нашли в себе сил сказать нет.

Фото © Giphy