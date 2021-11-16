Цена на газ выросла на 6% после новостей о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG

Стоимость газового фьючерса на хабе TTF выросла сразу почти на 6% после заявлений немецкого регулятора о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток – 2" из-за вопросов организационно-правового характера. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Так, цена подскочила сразу до 1048 долларов за тысячу кубометров — на 5,8%. После стоимость голубого топлива немного скорректировалась и выше этого значения не поднималась.