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Цена на газ выросла на 6% после новостей о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG

Ранее сообщалось, что немецкий регулятор требует от компании передачи основного капитала, касающегося трубопровода, в собственность германской "дочки".

16 ноября, 10:33

Фото © Pexels

Стоимость газового фьючерса на хабе TTF выросла сразу почти на 6% после заявлений немецкого регулятора о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток – 2" из-за вопросов организационно-правового характера. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Так, цена подскочила сразу до 1048 долларов за тысячу кубометров — на 5,8%. После стоимость голубого топлива немного скорректировалась и выше этого значения не поднималась.

Оператор "Северного потока – 2" учреждает "дочку" в Германии, чтобы возобновить сертификацию

Оператор "Северного потока – 2" учреждает "дочку" в Германии, чтобы возобновить сертификацию

Напомним, немецкий регулятор требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки".

В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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