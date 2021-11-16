Цена на газ выросла на 6% после новостей о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG
Ранее сообщалось, что немецкий регулятор требует от компании передачи основного капитала, касающегося трубопровода, в собственность германской "дочки".
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Стоимость газового фьючерса на хабе TTF выросла сразу почти на 6% после заявлений немецкого регулятора о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток – 2" из-за вопросов организационно-правового характера. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Так, цена подскочила сразу до 1048 долларов за тысячу кубометров — на 5,8%. После стоимость голубого топлива немного скорректировалась и выше этого значения не поднималась.
Напомним, немецкий регулятор требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки".
В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
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