В Якутии подросток слил интим-видео с шестиклассницей за отказ от орального секса
Родители девочки тут же написали заявление в полицию, возбуждено уголовное дело. Сейчас школьницу переводят на домашнее обучение, с ней работают психологи.
Фото © Pixabay
В Якутии 14-летний подросток выложил в Сеть интим-видео с шестиклассницей после её отказа в оральном сексе и попал под статью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что около месяца назад 12-летняя девочка пошла на прогулку с двумя мальчиками из восьмого класса. В определённый момент ребята решили "погреться" в заброшенном здании. Там 14-летние школьники набросились на приятельницу — один лез руками и трогал за интимные места, а другой снимал всё происходящее на видео. При этом подростки пригрозили пострадавшей, что, если она кому-нибудь расскажет о случившемся, видео попадёт в Сеть.
Спустя месяц после произошедшего один из мальчиков потребовал у шестиклассницы оральный секс за дальнейшее молчание. Однако девочка отказалась от такого "предложения", и восьмиклассник слил видео одноклассникам пострадавшей. О случившемся узнал отец школьницы, который сразу же написал заявление в полицию.
Как сообщает СУ СК РФ по Якутии, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении двух 14-летних подростков по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летного возраста". Девочку родители переводят на домашнее обучение, с ней работают психологи.
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