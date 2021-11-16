В Якутии подросток слил интим-видео с шестиклассницей за отказ от орального секса

В Якутии 14-летний подросток выложил в Сеть интим-видео с шестиклассницей после её отказа в оральном сексе и попал под статью. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что около месяца назад 12-летняя девочка пошла на прогулку с двумя мальчиками из восьмого класса. В определённый момент ребята решили "погреться" в заброшенном здании. Там 14-летние школьники набросились на приятельницу — один лез руками и трогал за интимные места, а другой снимал всё происходящее на видео. При этом подростки пригрозили пострадавшей, что, если она кому-нибудь расскажет о случившемся, видео попадёт в Сеть.

Спустя месяц после произошедшего один из мальчиков потребовал у шестиклассницы оральный секс за дальнейшее молчание. Однако девочка отказалась от такого "предложения", и восьмиклассник слил видео одноклассникам пострадавшей. О случившемся узнал отец школьницы, который сразу же написал заявление в полицию.

Как сообщает СУ СК РФ по Якутии, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении двух 14-летних подростков по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летного возраста". Девочку родители переводят на домашнее обучение, с ней работают психологи.