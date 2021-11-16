Адвокат Галявиева потребует провести ещё одну психологическую экспертизу
В институте Сербского сделали обоснованные выводы о невменяемости открывшего стрельбу в казанской школе, но следствие они не устроили, рассказал собеседник Лайфа.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
У защиты Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек, появились "обоснованные" сомнения относительно результатов дополнительной психиатрической экспертизы. В связи с этим адвокат стрелка Алексей Васильев собирается запросить ещё одну, о чём заявил в беседе с Лайфом.
По его словам, вторая экспертиза была проведена в Санкт-Петербурге, первая же — в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского. В столице "вполне обоснованно сделали выводы по невменяемости и всем обстоятельствам дела". Однако следствие не устроили результаты экспертизы "по непонятным причинам", поэтому проводилась ещё одна. Причём, как отмечает Васильев, она была назначена повторно — по сути, была дополнительной. Её провели с привлечением внештатных экспертов, "то есть какие-то негосударственные лица были привлечены". Результаты оказались "кардинально противоположны" выводам, сделанным институтом Сербского, "вызывают обоснованные сомнения в их достоверности", отметил адвокат.
"Да, но это процедура не такая простая, то есть для начала нам надо ознакомиться с выводами питерских экспертов, каким образом сформулированы", — ответил Васильев на вопрос, будет ли запрашивать третью экспертизу. "По каким обстоятельствам. И, исходя из этого, запрашивать третью экспертизу или какие-то дополнительные вопросы задавать экспертам. Это пока вопрос открытый", — рассказал Васильев Лайфу.
Второй адвокат Галявиева, Владимир Богдан, заявил нам, что следствие по делу может быть завершено в декабре. Он указал, что ни с первой, ни со второй экспертизой сторона защиты пока не смогла ознакомиться.
"Поворотная же экспертиза проводилась в Петербурге, которая признала его вменяемым. Но у нас тоже пока нет документа, но в результате написали, что якобы он вменяем. Надеюсь, что скоро это произойдёт и мы ознакомимся с экспертизами одной и второй", — указал собеседник.
Напомним, что в мае этого года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека. Летом ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы России Алексей Мельников сообщил, что Ильназа Галявиева перевели в психиатрическую больницу московского СИЗО-2. Преступника признали невменяемым — проверки провёл Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского. Позже стало известно, что казанскому стрелку могут назначить амбулаторное лечение.
В середине сентября сообщалось, что Галявиева этапировали из Бутырки в СИЗО Петербурга. Предположительно, это было сделано для проведения дополнительных психиатрических экспертиз. 7 октября Басманный суд Москвы продлил ему арест до 11 января 2022 года.
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