Адвокат Галявиева потребует провести ещё одну психологическую экспертизу

У защиты Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии и убил девять человек, появились "обоснованные" сомнения относительно результатов дополнительной психиатрической экспертизы. В связи с этим адвокат стрелка Алексей Васильев собирается запросить ещё одну, о чём заявил в беседе с Лайфом.

По его словам, вторая экспертиза была проведена в Санкт-Петербурге, первая же — в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского. В столице "вполне обоснованно сделали выводы по невменяемости и всем обстоятельствам дела". Однако следствие не устроили результаты экспертизы "по непонятным причинам", поэтому проводилась ещё одна. Причём, как отмечает Васильев, она была назначена повторно — по сути, была дополнительной. Её провели с привлечением внештатных экспертов, "то есть какие-то негосударственные лица были привлечены". Результаты оказались "кардинально противоположны" выводам, сделанным институтом Сербского, "вызывают обоснованные сомнения в их достоверности", отметил адвокат.

"Да, но это процедура не такая простая, то есть для начала нам надо ознакомиться с выводами питерских экспертов, каким образом сформулированы", — ответил Васильев на вопрос, будет ли запрашивать третью экспертизу. "По каким обстоятельствам. И, исходя из этого, запрашивать третью экспертизу или какие-то дополнительные вопросы задавать экспертам. Это пока вопрос открытый", — рассказал Васильев Лайфу.

Второй адвокат Галявиева, Владимир Богдан, заявил нам, что следствие по делу может быть завершено в декабре. Он указал, что ни с первой, ни со второй экспертизой сторона защиты пока не смогла ознакомиться.

"Поворотная же экспертиза проводилась в Петербурге, которая признала его вменяемым. Но у нас тоже пока нет документа, но в результате написали, что якобы он вменяем. Надеюсь, что скоро это произойдёт и мы ознакомимся с экспертизами одной и второй", — указал собеседник.