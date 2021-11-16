Оператор "Северного потока – 2" учреждает "дочку" в Германии, чтобы возобновить сертификацию

Компания-оператор "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG учреждает "дочку" в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации газопровода, приостановленный во вторник по решению немецкого регулятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании.

"Федеральное сетевое агентство Германии опубликовало информацию о временной приостановке процедуры сертификации в связи с учреждением дочерней структуры компании Nord Stream 2. Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям", — сообщили в Nord Stream 2 AG.

При этом компания отказалась комментировать детали процедуры, её сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию.

Ранее Лайф сообщал, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс обещали возобновить, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочки".