В МИД КНР заявили, что рано говорить об испытании Россией противоспутникового оружия
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва не выразила свою позицию на этот счёт.
МИД КНР. Фото © Wikipedia
Пекин заявил, что ещё равно как-либо комментировать заявления о том, что Москва могла провести испытания противоспутникового оружия. На это на брифинге указал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, а также заметили, что Россия пока не выразила свою позицию по этому поводу, я думаю, что пока ещё рано как-либо это комментировать", — заявил дипломат.
Ранее Госдеп обвинил Россию в "безрассудстве" при испытании противоспутникового оружия. В дипведомстве США заявили, что испытание российской ракеты якобы спровоцировало появление множества обломков космического мусора, которые теперь угрожают "интересам всех стран" и астронавтам.
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