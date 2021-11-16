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В МИД КНР заявили, что рано говорить об испытании Россией противоспутникового оружия

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва не выразила свою позицию на этот счёт.

16 ноября, 10:29

МИД КНР. Фото © Wikipedia

Пекин заявил, что ещё равно как-либо комментировать заявления о том, что Москва могла провести испытания противоспутникового оружия. На это на брифинге указал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, а также заметили, что Россия пока не выразила свою позицию по этому поводу, я думаю, что пока ещё рано как-либо это комментировать", — заявил дипломат.

Космическое командование США заявило, что Россия на испытаниях сбила советский спутник

Космическое командование США заявило, что Россия на испытаниях сбила советский спутник

Ранее Госдеп обвинил Россию в "безрассудстве" при испытании противоспутникового оружия. В дипведомстве США заявили, что испытание российской ракеты якобы спровоцировало появление множества обломков космического мусора, которые теперь угрожают "интересам всех стран" и астронавтам.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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