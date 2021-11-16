В МИД КНР заявили, что рано говорить об испытании Россией противоспутникового оружия

Пекин заявил, что ещё равно как-либо комментировать заявления о том, что Москва могла провести испытания противоспутникового оружия. На это на брифинге указал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, а также заметили, что Россия пока не выразила свою позицию по этому поводу, я думаю, что пока ещё рано как-либо это комментировать", — заявил дипломат.