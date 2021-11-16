Полубояринов заявил, что в 2021-м "Аэрофлот" постарается не привлекать госфинансирование

Авиакомпания "Аэрофлот" постарается не прибегать к госфинансированию в 2021 году. Об этом гендиректор группы Михаил Полубояринов поведал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, его слова приводит пресс-служба Кремля.

"Что касается 2021 года, то мы прикладываем все усилия для того, чтобы минимизировать потери и самостоятельно закрыть все необходимые финансовые потребности без участия государства", — заявил Полубояринов.

Глава авиаперевозчика указал, что за второй квартал 2021 года "Аэрофлоту" удалось выйти практически в ноль и достичь точки безубыточности. Такой расклад позволил за первое полугодие улучшить финансовый результат почти в два раза.