Губерниев готов стать помощником депутата Амельченковой на общественных началах. Видео © VK / Ольга Амельченкова

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал инициативу депутата Госдумы Ольги Амельченковой, которая открыла конкурс на должности помощников на общественных началах, и заявил, что сам готов стать им.

"Впервые в истории российского парламентаризма Ольга публично объявила о том, что ищет помощников на общественных началах. Для этого нужно направить анкету и записать ролик о себе. Друзья, торопитесь! Я сам готов отправить Ольге анкету, потому что делать добрые дела никогда не поздно", — сказал Губерниев в видеообращении.

Амельченкова поблагодарила комментатора за поддержу и обрадовалась, что идею подхватили её коллеги-депутаты, также объявившие подобный конкурс.

"Такими и должны быть депутаты новой волны", — добавила она.

Свою заявку можно отправить до 19 ноября на сайте парламентария. Для этого нужно заполнить анкету и записать видеоролик, в котором необходимо ответить на вопросы: почему я хочу стать помощником депутата на общественных началах, а также почему именно я должен стать помощником депутата. За две недели на почту Амельченковой поступило свыше 387 заявок.