Путин по телефону обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе
Также была поднята тема внеплановых учений США в черноморской акватории. Лидеры государств в ходе беседы условились о продолжении контактов.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе, а также совместные действия по обороне границ Союзного государства.
Как сообщает БелТА, ещё одной темой разговора стали внеплановые учения Украины и США вблизи российской границы и в акватории Чёрного моря. Помимо этого Лукашенко также проинформировал Путина о прошедшем накануне телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.
Кроме всего прочего, лидеры РФ и Белоруссии обсудили график дальнейших контактов.
Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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