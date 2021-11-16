Путин по телефону обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе, а также совместные действия по обороне границ Союзного государства.

Как сообщает БелТА, ещё одной темой разговора стали внеплановые учения Украины и США вблизи российской границы и в акватории Чёрного моря. Помимо этого Лукашенко также проинформировал Путина о прошедшем накануне телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.