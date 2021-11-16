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Путин по телефону обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе

Также была поднята тема внеплановых учений США в черноморской акватории. Лидеры государств в ходе беседы условились о продолжении контактов.

16 ноября, 11:10
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе, а также совместные действия по обороне границ Союзного государства.

Как сообщает БелТА, ещё одной темой разговора стали внеплановые учения Украины и США вблизи российской границы и в акватории Чёрного моря. Помимо этого Лукашенко также проинформировал Путина о прошедшем накануне телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель.

Лукашенко поделился подробностями телефонного разговора с Меркель

Лукашенко поделился подробностями телефонного разговора с Меркель

Кроме всего прочего, лидеры РФ и Белоруссии обсудили график дальнейших контактов.

Напомним, обострение миграционного конфликта произошло утром 8 ноября, когда стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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