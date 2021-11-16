Хуснуллин: Обнаруженная под Азовским морем вода оказалась питьевой
По его словам, дальнейшая разведка запасов воды приостановлена ввиду штормов на море. Окончательный анализ запасов подготовят в 2022-м.
Фото © Pixabay
Обнаруженная под Азовским морем вода оказалась питьевой. В 2022 году будут известны общие объёмы запасов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"У нас есть хорошие новости: действительно, вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды — с примесью минерализованной соли. Но последние пробы у нас уже есть, и вода питьевая", — приводит РИА "Новости" слова зампредседателя Правительства России.
Он также отметил, что дальнейшая разведка запасов воды приостановлена ввиду штормов на море. Работа завершится в следующем году.
Напомним, летом под Азовским морем добыли первую партию пресной воды. По словам Марата Хуснуллина, в Крыму сейчас есть достаточный запас, поэтому на ближайшие два года эта проблема решена.
Лента новостей
Нейропсихолог Данилова рассказала, как заинтересовать богатого мужчину при знакомстве
сегодня в 11:24
Лавров назвал лживыми заявления литовского президента о причастности РФ к миграционному кризису
сегодня в 11:21
Совхоз имени Ленина может получить более 250 млн рублей с фирмы друга Павла Грудинина
сегодня в 11:16
Комментариев: 0