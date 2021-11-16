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Хуснуллин: Обнаруженная под Азовским морем вода оказалась питьевой

По его словам, дальнейшая разведка запасов воды приостановлена ввиду штормов на море. Окончательный анализ запасов подготовят в 2022-м.

16 ноября, 11:29

Фото © Pixabay

Обнаруженная под Азовским морем вода оказалась питьевой. В 2022 году будут известны общие объёмы запасов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас есть хорошие новости: действительно, вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды — с примесью минерализованной соли. Но последние пробы у нас уже есть, и вода питьевая", — приводит РИА "Новости" слова зампредседателя Правительства России.

Он также отметил, что дальнейшая разведка запасов воды приостановлена ввиду штормов на море. Работа завершится в следующем году.

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Напомним, летом под Азовским морем добыли первую партию пресной воды. По словам Марата Хуснуллина, в Крыму сейчас есть достаточный запас, поэтому на ближайшие два года эта проблема решена.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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