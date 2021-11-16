Хуснуллин: Обнаруженная под Азовским морем вода оказалась питьевой

Обнаруженная под Азовским морем вода оказалась питьевой. В 2022 году будут известны общие объёмы запасов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас есть хорошие новости: действительно, вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды — с примесью минерализованной соли. Но последние пробы у нас уже есть, и вода питьевая", — приводит РИА "Новости" слова зампредседателя Правительства России.

Он также отметил, что дальнейшая разведка запасов воды приостановлена ввиду штормов на море. Работа завершится в следующем году.