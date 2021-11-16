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Сугробы в Москве могут появиться уже в воскресенье

Согласно прогнозам синоптиков, нынешняя неделя в столичном регионе отличится частой сменой синоптической обстановки, а следовательно, и неустойчивой погодой.

16 ноября, 11:38

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Сугробы до десяти сантиметров ожидаются в Москве к концу воскресенья, 21 ноября. Об этом говорится в сообщении центра погоды "Фобос".

Согласно прогнозам синоптиков, нынешняя неделя в столичном регионе отличится частой сменой синоптической обстановки, а следовательно, и неустойчивой погодой. К примеру, в субботу днём атмосферное давление упадёт до аномально низких значений, а в воскресенье вслед за холодным атмосферным фронтом, наоборот, начнёт расти.

"Осадки перейдут в снег, и сформируется снежный покров. В конце недели его высота может достичь 5–10 сантиметров, что соответствует первой декаде декабря", — уточнили в центре.

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Ранее Лайф сообщал, что москвичам пообещали 19-градусные морозы в конце ноября. Как прогнозирует синоптик Евгений Тишковец, зима пойдёт в наступление по всем фронтам, а холод будет усиливаться ежедневно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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