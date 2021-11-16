Сугробы в Москве могут появиться уже в воскресенье

Сугробы до десяти сантиметров ожидаются в Москве к концу воскресенья, 21 ноября. Об этом говорится в сообщении центра погоды "Фобос".

Согласно прогнозам синоптиков, нынешняя неделя в столичном регионе отличится частой сменой синоптической обстановки, а следовательно, и неустойчивой погодой. К примеру, в субботу днём атмосферное давление упадёт до аномально низких значений, а в воскресенье вслед за холодным атмосферным фронтом, наоборот, начнёт расти.

"Осадки перейдут в снег, и сформируется снежный покров. В конце недели его высота может достичь 5–10 сантиметров, что соответствует первой декаде декабря", — уточнили в центре.