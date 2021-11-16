Министр Кравцов: Регионы должны сами принимать решения по борьбе с ковидом в школах

Российские регионы должны сами принимать решения, направленные на борьбу с коронавирусом в школах. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в беседе с ТАСС.

"Есть дополнительные меры защиты здоровья, такие как, в частности, применяет Москва: экспресс-тестирование, которое не является основанием для признания ребёнка заболевшим, но повышает информированность и укрепляет более тесную работу медицинских организаций со школами для повышения защиты здоровья всех участников образовательного процесса. Каждый регион сам принимает решение о тех или иных мерах исходя из ситуации на местах", — сказал министр.

Кравцов отметил, что на сегодняшний день вся система образования работает очно и продолжит действовать в таком формате, никаких планов о переводе учреждений на дистанционный режим у властей нет. Он подчеркнул, что применяемые совместно регионами меры позволяют контролировать ситуацию и избегать вспышек разных заболеваний, включая коронавирус.