Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневский подозревается в получении крупной взятки
Как сказано в заявлении СК, чиновник пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его фирмы по одному из госконтрактов, а также при заключении и исполнении других сделок.
Григорий Вишневский. Фото © Официальный сайт Администрации Владимирской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского, который подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство он получил незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 600 тысяч рублей и был задержан при получении очередной взятки. Отмечается, что Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его фирмы по одному из госконтрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов.
СК намерен ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с ФСБ России.
Ранее СМИ сообщили, что задержание чиновника может быть связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.
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