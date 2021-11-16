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Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневский подозревается в получении крупной взятки

Как сказано в заявлении СК, чиновник пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его фирмы по одному из госконтрактов, а также при заключении и исполнении других сделок.

16 ноября, 13:19
<p>Григорий Вишневский. Фото © <a href="https://avo.ru/zamestitel-gubernatora-oblasti-kuriruusij-voprosy-social-nogo-razvitia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Администрации Владимирской области</a></p>

Григорий Вишневский. Фото © Официальный сайт Администрации Владимирской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского, который подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство он получил незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 600 тысяч рублей и был задержан при получении очередной взятки. Отмечается, что Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его фирмы по одному из госконтрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов.

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СК намерен ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с ФСБ России.

Ранее СМИ сообщили, что задержание чиновника может быть связано с делом о получении взятки при строительстве школы в период работы бывшего главы региона Владимира Сипягина.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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