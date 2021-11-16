Врио вице-губернатора Владимирской области Вишневский подозревается в получении крупной взятки

По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство он получил незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 600 тысяч рублей и был задержан при получении очередной взятки. Отмечается, что Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможных негативных последствий для его фирмы по одному из госконтрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов.