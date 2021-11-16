В РСТ рассказали, как снятие ограничений на авиасообщение с Кубой повлияет на стоимость путёвок

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сообщил, что после снятия ограничений на перелёты цена путёвки на Кубу будет зависеть от спроса. Как отметил эксперт, зачастую стоимость туров по этому направлению начиналась от 140 тысяч рублей за двоих.

Горин также напомнил, что до 1 декабря в республике действуют ограничительные квоты, касающиеся туристической сферы. К примеру, в Кайо-Коко и Варадеро, как указал специалист, может летать только определённое количество регулярных рейсов.

"После отмены ограничений по Кубе можно будет полноформатно восстанавливать воздушное сообщение и в другие города, например в Гавану, так как на Кубе разрешено с учётом высокой вакцинации населения снятие ограничений", — приводит "Газета.ru" слова вице-президента РСТ.

По мнению Горина, восстановление авиасообщения с Аргентиной и Бразилией, которое также произойдёт 1 декабря, играет важную роль для граждан этих государств. Так, туристам из визовых стран теперь будет проще получать российскую визу, а из безвизовых — проще путешествовать, заключил эксперт.