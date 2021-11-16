В Москве одиннадцатиклассник пошутил о захвате школы и нарвался на проверку

Ученица московской школы № 1186 получила послание, которое заставило насторожиться. Оно гласило, что отправитель намеревается прийти в учебное заведение и расстрелять многих. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Файл одиннадцатиклассница получила накануне через AirDrop. Ей прислали картинку с надписью "Ты один из немногих, кого я хочу оставить в живых, завтра я приду в школу с оружием и расстреляю всех".

Информацию об этом сразу же передали в правоохранительные органы. В ходе проверки установили, что отправитель сообщения — одноклассник девочки. Школьник признался в поступке, однако заявил, что просто хотел пошутить. Парень отправил картинку лишь некоторым ученикам, но её увидел и классный руководитель. "Письмо спасения" педагогу переслали ученики.

В настоящее время с юношей работают сотрудники правоохранительных органов.