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В Москве одиннадцатиклассник пошутил о захвате школы и нарвался на проверку

Юноша прислал одноклассникам картинку с надписью "Ты один из немногих, кого я хочу оставить в живых, завтра я приду в школу с оружием и расстреляю всех".

16 ноября, 12:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Ученица московской школы № 1186 получила послание, которое заставило насторожиться. Оно гласило, что отправитель намеревается прийти в учебное заведение и расстрелять многих. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

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Ученик открыл стрельбу в школе под Пермью

Файл одиннадцатиклассница получила накануне через AirDrop. Ей прислали картинку с надписью "Ты один из немногих, кого я хочу оставить в живых, завтра я приду в школу с оружием и расстреляю всех".

Информацию об этом сразу же передали в правоохранительные органы. В ходе проверки установили, что отправитель сообщения — одноклассник девочки. Школьник признался в поступке, однако заявил, что просто хотел пошутить. Парень отправил картинку лишь некоторым ученикам, но её увидел и классный руководитель. "Письмо спасения" педагогу переслали ученики.

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В настоящее время с юношей работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее Лайф сообщал, что бабушка-вахтёрша за четыре минуты задержала стрелка во время тренировочного захвата школы. Учителя вместе с учениками в это время должны были забаррикадироваться в классах и стараться не привлекать внимания.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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