Профессор МГИМО Подберёзкин оценил применение водомётов на польско-белорусской границе
По его мнению, скандал из-за попытки мигрантов попасть в ЕС через Польшу гремит, потому что это повод ещё раз обвинить Россию "во всех грехах".
Фото © ТАСС / Леонид Щеглов / БелТА
Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с Лайфом прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Польши, где силовики применили слезоточивый газ и водомёты против мигрантов.
"Водомёты и слезоточивый газ применяются в Германии против своих же граждан каждый день. Против французских граждан в центре Парижа недавно применяли, и бывают даже жертвы. В Англии это вообще модно", — сказал Подберёзкин.
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Собеседник отметил, что применение таких гражданских силовых инструментов предусмотрено при защите границ. Однако вопрос заключается в том, что в это же время через Турцию, Италию идут десятки тысяч граждан, которых не отправляют обратно.
"Почему именно эта часть мигрантов, которая пошла через Польшу, вызвала такой скандал? Совершенно очевидно, что это нужно было специально сделать, чтобы был информационный повод ещё раз обвинить Россию во всех грехах", — считает директор центра военно-политических исследований.
Подберёзкин отметил, что в течение нескольких лет сотни тысяч граждан идут через границу Италии в Европу. И максимум, что с ними делают, — какое-то время держат в лагерях, после чего вынуждены пропускать. Таким образом, прошло уже несколько миллионов граждан, подчеркнул эксперт.
"Здесь вдруг две тысячи тех же самых граждан почему-то пошли через Польшу, встретили такой скандальный приём, в котором обвинили Россию. Всё это продуманные вещи", — заключил профессор МГИМО.
Ранее Лайф сообщал, что польский полицейский серьёзно пострадал при атаке беженцев на границе с Белоруссией. Силовики применили водомёты против прорывавшихся в Евросоюз мигрантов, те в ответ начали кидать булыжники.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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