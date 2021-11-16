Профессор МГИМО Подберёзкин оценил применение водомётов на польско-белорусской границе

Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с Лайфом прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Польши, где силовики применили слезоточивый газ и водомёты против мигрантов.

"Водомёты и слезоточивый газ применяются в Германии против своих же граждан каждый день. Против французских граждан в центре Парижа недавно применяли, и бывают даже жертвы. В Англии это вообще модно", — сказал Подберёзкин.

Собеседник отметил, что применение таких гражданских силовых инструментов предусмотрено при защите границ. Однако вопрос заключается в том, что в это же время через Турцию, Италию идут десятки тысяч граждан, которых не отправляют обратно.

"Почему именно эта часть мигрантов, которая пошла через Польшу, вызвала такой скандал? Совершенно очевидно, что это нужно было специально сделать, чтобы был информационный повод ещё раз обвинить Россию во всех грехах", — считает директор центра военно-политических исследований.

Подберёзкин отметил, что в течение нескольких лет сотни тысяч граждан идут через границу Италии в Европу. И максимум, что с ними делают, — какое-то время держат в лагерях, после чего вынуждены пропускать. Таким образом, прошло уже несколько миллионов граждан, подчеркнул эксперт.

"Здесь вдруг две тысячи тех же самых граждан почему-то пошли через Польшу, встретили такой скандальный приём, в котором обвинили Россию. Всё это продуманные вещи", — заключил профессор МГИМО.