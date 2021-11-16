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"Мерзость": Telegram раскритиковали за пошлые эмодзи персика и "эякулирующего" баклажана

По мнению комментаторов, нововведение слишком откровенное и вообще ни к чему в мессенджере. Некоторые предположили, что в США за такую иконку можно схлопотать иск за сексуальные домогательства.

16 ноября, 12:34

Скриншот © TJournal

Telegram раскритиковали за пошлые эмодзи персика и "эякулирующего" баклажана. Видео © TJournal

Разработчики "Телеграма" обновили в мессенджере анимацию некоторых эмодзи, добавив сексуальный подтекст. Как сообщает портал TJournal, наиболее пошлый так называемый эффект погружения получили баклажан и персик.

Как подметили пользователи, теперь данные иконки во время анимации будто бы задевают экран. К примеру, баклажан, покрывающийся белой жидкостью, многие сравнили с эякулирующим половым членом. По мнению комментаторов, нововведение излишне пошло и вообще ни к чему в мессенджере.

"Я хочу посмотреть в глаза тем, кто это рисовал", "А персик шлёпает со звуком", "Фу, отвратительно", "В США, наверное, отправив эмодзи с баклажаном, иск за сексуальные домогательства можно получить", "Просто мерзость", — высказались пользователи.

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А ранее Лайф рассказывал, что Павел Дуров запустил тестирование рекламы в "Телеграме". Он отметил, что в мессенджере будет запущена подписка, позволяющая отключить официальные рекламные объявления в каналах.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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