Стереть немедленно: 7 причин отказаться от Telegram и скачать Whatsapp После нескольких обновлений пользователи Telegram стали жаловаться, что теперь мессенджер превращается в чат-программу с назойливыми объявлениями. 11 ноября, 21:40 Фото © Татьяна Руденко

Реклама Whatsapp не видна пользователям

6 ноября в Telegram появились первые рекламные сообщения. Их вид и способ показа разочаровали пользователей — во многих крупных каналах начали появляться промо сомнительных источников информации и криптовалютных пузырей. Убрать эти сообщения пока нельзя, однако создатель мессенджера Павел Дуров уже сообщил, что в нём появится платная подписка, которая будет скрывать рекламу у пользователей, заплативших определённую сумму.

У Whatsapp, несмотря на огромное количество претензий, принудительной рекламы и платных подписок пока нет. Мессенджер, по мнению ряда аналитиков, постепенно эволюционирует до уровня раннего Telegram и приближается по удобству использования к другому защищённому софту — приложению Signal.

У Whatsapp появились секретные функции — такие же, как на заре создания Telegram

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Пока Telegram пытается отбиваться от обвинений в плохой модерации контента и размещении "запрещёнки" — контента 18+ и каналов с сомнительной репутацией, Whatsapp постепенно и пока успешно копирует всё, что было заложено в мессенджере Павла Дурова на момент его выхода. В ближайшем обновлении Whatsapp появятся каналы с подключёнными чатами, функция редактирования сообщений и их отправка по таймеру, аудиосообщения для каналов и многое другое. Кроме того, внутри Whatsapp пока нет даже намёка на тестирование принудительных рекламных сообщений, хотя слухи о внедрении этой функции ходили ещё пару лет назад. Если это произойдёт, то для пользователя оба мессенджера будут отличаться только звуком уведомлений и цветом иконки запуска, остальные различия будут размыты и почти незаметны.

Whatsapp работает стабильнее

В последние месяцы Telegram начал работать заметно хуже, чем до этого. Потеря соединения, откат загрузки файлов в публичные каналы и секретные чаты, всё это отразилось на репутации мессенджера не лучшим образом. Whatsapp, напротив, в последние месяцы демонстрирует всё большую устойчивость. Не считая крупного сбоя в начале октября, когда разом отключились все сервисы Facebook, серьёзных сбоев у зелёного мессенджера не наблюдалось. К тому же Whatsapp быстрее восстанавливает переписку на новом устройстве, но это как плюс, так и минус, — этим могут воспользоваться злоумышленники. Видеозвонки в Whatsapp сравнялись по удобству с Telegram — качество не хуже, соединение не теряется, а звонки проходят на пару секунд быстрее. Видимо, сказывается огромная серверная инфраструктура.

Whatsapp для второго номера и другие фишки

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Формально в Whatsapp можно создать лишь один аккаунт, но для второго номера можно установить Whatsapp Business App — приложение для бизнес-аккаунтов. К нему можно подключить второй номер, и в этом смысле возможности Telegram и Whatsapp практически равны. К тому же внутри Whatsapp можно легко менять текущий номер телефона и настраивать пароль на вход в приложение с помощью дополнительного ПИН-кода. Такие же функции есть и у Telegram, и появились дополнительные методы авторизации практически одновременно. Если дополнительный код для входа не внушает доверия, то в Whatsapp, точно так же, как и в Telegram, можно настроить Face ID.

Секретный чат в Whatsapp против секретного чата в Telegram

Самоуничтожающиеся сообщения в отдельном чате стали фирменной фишкой Telegram. Однако полноценное удаление всех отправленных сообщений в одном окне появилось не там. Считается, что первыми полностью анонимный чат представили разработчики мессенджера Signal, релиз которого состоялся в 2014 году. Автоудаление сообщений тестировалось и в зелёном мессенджере, но эту функцию посчитали бесполезной, однако после того, как "сообщения-камикадзе" появились у конкурентов, их вернули и в Whatsapp. Никаких отличий в самой функции нет, но в Telegram для таких сообщений нужно включать секретный чат, а в Whatsapp такие сообщения активируются специальной настройкой.

Форматирование текста

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Несмотря на более обширный функционал Telegram, работа с текстом и сообщениями внутри мессенджера по-прежнему сложна. У Whatsapp обратная ситуация — набор нескольких быстрых инструментов, с помощью которых можно выделить текст жирным или скопировать его. В Telegram такие манипуляции занимают значительно больше времени.

Фон для чатов и сохранение контента

Цветовое оформление и внутренние надстройки Whatsapp позволяют делать мессенджер более приятным для использования, если нужно. Не то чтобы такой функционал требовался в повседневной жизни, но если стоковый фон рабочих чатов наскучит, его можно заменить для каждого чата отдельно. У Telegram единый фон для всех чатов, и настраивается он вместе с главной темой, которую тоже придётся менять, если захочется чего-то другого, кроме "заводских" настроек интерфейса. Кеш Whatsapp, в котором скапливается весь мусор из сообщений и чатов, очищается гораздо быстрее, чем в Telegram.

Аналитики связывают это с тем, что у Whatsapp непохожий на Telegram алгоритм переработки поступающих данных, который напрямую связан с тем, как настроено хранение контента в устройстве. Если автоматическое сохранение медиафайлов отключено, то в кеше будет скапливаться меньше бесполезного мусора. Если его не активировать и оставить всё как есть, то внутри программы может скопиться несколько гигабайт цифрового мусора — точно так же, как у Telegram.

Автоматическое воспроизведение видео также влияет на то, сколько мусора скопится на устройстве. Whatsapp только пересылает файлы между участниками чата. Открывать файл или нет — каждый решает сам. В Telegram по умолчанию включена настройка автовоспроизведения. Из-за неё устройство пользователя быстрее забивается ненужной информацией и расходует значительно больше трафика из мобильной сети.