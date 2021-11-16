В России вырос спрос на проверяющих QR-коды

В России отмечают всплеск заявок на работников, в чьи обязанности будет входить проверка QR-кодов. Зарплата таких специалистов варьируется от 15 до 30 тысяч рублей, а охранники с таким функционалом смогут получать 55 тысяч. Об этом сообщает портал "Смотрим" .

Отмечается, что большую часть (40%) составляют предложения работы по проверке QR-кодов в торговых центрах и на стойках. А по количеству заявок лидирует Алтайский край, где ранее было принято решение об ужесточении антиковидных мер. Там аналитики обнаружили 13 таких вакансий. Чуть меньше — по восемь предложений о работе — разместили в Санкт-Петербурге и Свердловской области, а в Пермском крае требуется семь таких сотрудников. В Москве опубликована лишь одна подобная вакансия — работник требуется в торговый центр "Мега Химки".