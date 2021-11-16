В России вырос спрос на проверяющих QR-коды
Наибольшую популярность такие вакансии получили в Алтайском крае, где ранее было принято решение об ужесточении антиковидных мер.
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В России отмечают всплеск заявок на работников, в чьи обязанности будет входить проверка QR-кодов. Зарплата таких специалистов варьируется от 15 до 30 тысяч рублей, а охранники с таким функционалом смогут получать 55 тысяч. Об этом сообщает портал "Смотрим".
Отмечается, что большую часть (40%) составляют предложения работы по проверке QR-кодов в торговых центрах и на стойках. А по количеству заявок лидирует Алтайский край, где ранее было принято решение об ужесточении антиковидных мер. Там аналитики обнаружили 13 таких вакансий. Чуть меньше — по восемь предложений о работе — разместили в Санкт-Петербурге и Свердловской области, а в Пермском крае требуется семь таких сотрудников. В Москве опубликована лишь одна подобная вакансия — работник требуется в торговый центр "Мега Химки".
В функции контролёров входит проверка QR-кодов у посетителей, сверка данных (паспорта и сертификата). От соискателей требуется умение пользоваться смартфоном и мобильными приложениями. При этом в 70% вакансий не нужен опыт работы, поэтому устроиться могут студенты для подработки.
Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
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