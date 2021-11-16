В Роспотребнадзоре назвали самый коварный распространитель ковида и гриппа

Объясняется это тем, что владельцы смартфонов редко моют руки перед тем, как взять устройство, кроме того, их носят с собой везде, в том числе и в уборную, где находится множество различных возбудителей. Сами же телефоны также моют не все, но их подносят близко к лицу. Чтобы минимизировать вероятность заболеть от смартфонов, и их, и чехлы нужно обрабатывать антисептиками, а также соблюдать правила гигиены рук, уточнили в ведомстве.