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В Роспотребнадзоре назвали самый коварный распространитель ковида и гриппа

Чтобы минимизировать вероятность заболеть, нужно не забывать соблюдать простые правила, напомнили в ведомстве.

16 ноября, 12:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Одним из главных распространителей вирусов является мобильный телефон. По крайней мере, он точно самый коварный, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Особо важную роль может сыграть мобильный телефон — как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, коронавирусной инфекции", — приводит сообщение пресс-службы телеканал "Санкт-Петербург".

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Объясняется это тем, что владельцы смартфонов редко моют руки перед тем, как взять устройство, кроме того, их носят с собой везде, в том числе и в уборную, где находится множество различных возбудителей. Сами же телефоны также моют не все, но их подносят близко к лицу. Чтобы минимизировать вероятность заболеть от смартфонов, и их, и чехлы нужно обрабатывать антисептиками, а также соблюдать правила гигиены рук, уточнили в ведомстве.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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