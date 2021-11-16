Отдых в Турции обернулся комой для заразившегося ковидом россиянина

Заболевший пневмонией россиянин оказался в коме после семейного отпуска в Турции. Видео © LIFE

Обычный отпуск семьи Япрынцевых из Башкирии обернулся настоящей трагедией. Вот уже второй месяц глава семейства Дмитрий находится в реанимации турецкого госпиталя с тяжелейшим поражением лёгких из-за ковида. Причём на данный момент 44-летнего мужчину ввели в искусственную кому. При этом лимит его медстраховки уже закончился, и родные должны сами оплачивать сумасшедшие больничные счета.

В беседе с Лайфом супруга Дмитрия рассказала, что практически в начале отпуска у него начался сильный кашель. Тогда семья решила вернуться домой, но по дороге в аэропорт состояние мужчины стало критическим. По словам Ольги, ещё чуть-чуть — и её муж потерял бы сознание. После этого приехала скорая помощь, и Дмитрия сразу же доставили в красную зону, причём ковид у него не нашли. Родным же Дмитрия пришлось покинуть Турцию.

"Потом нам сказали, что медстраховка закончилась, то есть нам пришлось своими деньгами выходить из ситуации. Один день, грубо говоря, "проживания" в реанимации стоит 650 долларов — без лекарств, без лечения, без всего. Также сейчас нужна крупная сумма для трахеотомии (операция, при которой в горло вставляют трубку, чтобы не допустить асфиксии. — Прим. Лайфа) и для одного дня в реанимации — 1600 долларов, соответственно", — поделились родные Дмитрия.

У семьи также нет денег на транспортировку мужчины в Россию. Тем более для этого нужен специальный самолёт с необходимыми приборами и присутствием реаниматологов на борту. Соответствующие обращения семья Дмитрия уже направила в Правительство Башкортостана, однако пока никакого ясного ответа не пришло.

"У меня только одна просьба к главе нашего региона Радию Хабирову — помочь, чтобы мой сын вернулся на родину", — пояснила мать мужчины, не сдерживая слёз.

Так или иначе, близкие Дмитрия не смогут перевезти его своими силами. Между тем каждый день пребывания мужчины в клинике в буквальном смысле на счету.