Обстрелянные в Абхазии российские туристы уже полгода добиваются наказания стрелку

Обстрелянные в Абхазии российские туристы уже полгода пытаются добиться наказания для стрелка. Видео © SHOT

Летом нынешнего года российских туристов Тимура Салимгариева и Александра Филояна обстрелял во время отдыха в ресторане "Апсны" на территории отеля "Самшитовая роща" в Абхазии местный житель. И уже полгода они не могут добиться справедливости и наказания для стрелка. Россияне рассказали, что правоохранители республики передали запрос в органы в РФ, однако о ходе расследования дела их никто не уведомил.

"Нас не ознакомили с материалами дела, непонятно вообще, на какой стадии сейчас всё это происходит и что будет дальше", — сказал Тимур.

В Генпрокуратуре Абхазии сообщили: дело находится на стадии расследования, а преступник — под стражей в СИЗО, добавил адвокат пострадавших Филипп Новиков. В ведомстве уточнили, что 23 июля они направили международное поручение в компетентные органы России, однако с того момента никакой информации от органов не поступало и неизвестно, занимается ли им хоть кто-то.

Всё это время пострадавшие продолжают восстановление после серьёзных травм, полученных в ходе конфликта. Тимур признался, что в общей сложности у него 15 отверстий от пуль, которые прошли навылет.

"У меня раздроблено колено, я хожу с ортезом, потому что колено вылетает. Мне ампутировали одно яичко, потому что через пах пуля прошла. И правая ступня тоже вся раздроблена", — пояснил он.

Александр в свою очередь рассказал, что в общей сложности в него выстрелили три раза. Сейчас в его ноге установлен специальный механизм, однако кость в бедре до сих пор не срослась и ходит пострадавший с трудом. Кроме того, он не может заниматься любимым делом — кастомизировать кроссовки, потому что его нога просто не работает и за машинкой он сидеть не может.

Все свои сбережения пострадавшие потратили на лечение, рентгены и переезды. Тимур добавил, что к ним в больницу приходил министр здравоохранения Абхазии и обещал оказать всю необходимую помощь, в том числе и финансовую. Позднее звонил министр туризма республики и также обещал помочь, однако парням так никто и не помог.

Сейчас пострадавшие хотят добиться справедливости в отношении стрелка и руководства отеля, которое не помогло им во время конфликта и не отправило охрану на место разборок.