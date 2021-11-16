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Вдовец Людмилы Сенчиной раскрыл, что будет изображено на её памятнике на Смоленском кладбище

По словам Владимира Андреева, надгробие представляет собой два крыла, выполненных из шлифованных камней.

16 ноября, 12:04
<p>Людмила Сенчина. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков</p>

Людмила Сенчина. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

На могиле народной артистки России Людмилы Сенчиной спустя почти четыре года после её смерти появится надгробие. Сейчас оно почти готово и в ближайшие дни будет установлено на Смоленском кладбище Северной столицы, рассказал вдовец певицы Владимир Андреев.

"Уже готовы основной портрет и надписи, камни все шлифованные, всё красиво и замечательно, я работу принял, осталось только врезать крест, и мастера определят время установки", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

СМИ рассказали, что Сенчина оставила в наследство мужу и сыну

СМИ рассказали, что Сенчина оставила в наследство мужу и сыну

Он уточнил, что памятник представляет собой два крыла, на одном из которых будет большой портрет исполнительницы, а на другом — надпись "Людмила Петровна Сенчина, народная артистка России" и годы жизни. С обратной стороны портрета на шлифованном черном камне будут нанесены строчки из песни, которую она исполняла: "Две верных подруги — Любовь и Разлука — проходят сквозь сердце моё".

Напомним, Людмила Сенчина скончалась 25 января 2018 года в возрасте 67 лет. Как и хотела, она была похоронена на Смоленском кладбище.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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