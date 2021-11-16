Вдовец Людмилы Сенчиной раскрыл, что будет изображено на её памятнике на Смоленском кладбище

На могиле народной артистки России Людмилы Сенчиной спустя почти четыре года после её смерти появится надгробие. Сейчас оно почти готово и в ближайшие дни будет установлено на Смоленском кладбище Северной столицы, рассказал вдовец певицы Владимир Андреев.

"Уже готовы основной портрет и надписи, камни все шлифованные, всё красиво и замечательно, я работу принял, осталось только врезать крест, и мастера определят время установки", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Он уточнил, что памятник представляет собой два крыла, на одном из которых будет большой портрет исполнительницы, а на другом — надпись "Людмила Петровна Сенчина, народная артистка России" и годы жизни. С обратной стороны портрета на шлифованном черном камне будут нанесены строчки из песни, которую она исполняла: "Две верных подруги — Любовь и Разлука — проходят сквозь сердце моё".