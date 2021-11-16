Пьяная жительница Сочи зарезала мужа, решившего бросить её
Хватило одного удара в область груди — мужчина погиб. После этого обвиняемая сама вызвала на место трагедии скорую и полицейских.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В Сочи 44-летняя приезжая зарезала 36-летнего мужа, который решил расстаться с ней. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело.
Как отмечается в пресс-релизе, супруги употребляли алкоголь на съёмной квартире на улице Ленина, когда муж сообщил о намерении разорвать отношения. В ходе завязавшейся ссоры обвиняемая нанесла один удар ножом в область груди, убив мужчину. Женщина сама вызвала скорую помощь и полицию, уточнили следователи.
Сейчас обвиняемая задержана, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Лайф рассказал, как на смотровой площадке в горах Сочи кабриолет сбил девушку. После удара она упала с обрыва, но выжила.
Комментариев: 0