Пьяная жительница Сочи зарезала мужа, решившего бросить её

В Сочи 44-летняя приезжая зарезала 36-летнего мужа, который решил расстаться с ней. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело.

Как отмечается в пресс-релизе, супруги употребляли алкоголь на съёмной квартире на улице Ленина, когда муж сообщил о намерении разорвать отношения. В ходе завязавшейся ссоры обвиняемая нанесла один удар ножом в область груди, убив мужчину. Женщина сама вызвала скорую помощь и полицию, уточнили следователи.

Сейчас обвиняемая задержана, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.