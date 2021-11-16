Глава Союза нефтяников Шмаль объяснил приостановку сертификации оператора "Северного потока – 2"

Сертификация газопровода "Северный поток – 2" зависит от существующих в Германии и Евросоюзе порядков, однако чем быстрее это произойдёт, тем выгоднее будет для самих европейцев. Об этом Лайфу заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

"Это всё зависит от тех порядков, которые существуют сейчас в Германии и ЕС. В принципе, это можно сделать быстро, но, учитывая, что, как говорил Сталин, друзей у нас там нет, поэтому надо надеяться только на свои силы", — сказал эксперт.

Шмаль заметил, что сертификацию газопровода можно провести за оставшееся до конца года время, в крайнем случае в январе всё должно быть закончено. В интересах европейцев провести всю эту процедуру как можно быстрее, добавил он.

"Потому что сертификат такого объекта имеет всё же свои сроки. Полагаю, что здравый смысл победит, и если ещё будет хорошая зима, то они быстро сделают тогда, потому что газ им нужен и хранилища заполнены на процентов 70–80. И в интересах всех европейцев сделают так, чтобы вся эта сертификация прошла быстро. Это процедуры достаточно бюрократические, есть масса вопросов чтобы этот объект заработал", — заключил Шмаль.