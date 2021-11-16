Вирусолог Скулачев оценил решение не отправлять на изоляцию привитых, контактировавших с ковидными больными

Вирусолог Максим Скулачев в беседе с Лайфом прокомментировал новость о том, что привившимся от ковида разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим. Он отметил, что это ещё она мотивация для вакцинации.

По словам Скулачева, научно доказано, что для привитых коронавирус является обычным тяжёлым ОРВИ. Он подчеркнул, что никто не сажает на карантин человека, который контактировал с больным острой респираторной вирусной инфекцией. Важно понимать, что прививка превращает ковид в менее опасное, чем обычный грипп, заболевание, добавил врач.

"Тогда зачем этим людям что-то ограничивать? Это ещё одна мотивация для вакцинации. Я не понимаю, почему люди не хотят этого делать. Научных оснований для невакцинации нет. Для меня, как для учёного, это загадка", — сказал вирусолог.

Эксперт также отметил, что привитые не должны бояться коронавирусной инфекции. По его словам, для вакцинированного человека одним смертельным заболеванием на свете станет меньше.