В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе

Минобороны Армении заявило, что Вооружённые силы (ВС) Азербайджана сегодня, 16 ноября, около полудня подвергли обстрелу позиции армянских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"16 ноября около 13:00 (12:00 по мск) подразделения ВС Азербайджана начали очередную провокацию в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции. Подразделения ВС Армении предприняли ответные действия для предотвращения наступления противника", — сказано в релизе.

Отмечается, что по состоянию на 14:30 (13:30 мск) ситуация продолжала оставаться напряжённой, велись локальные бои, в ходе которых военные Азербайджана использовали артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра.

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана сообщили, что в "ответ на провокацию армянской стороны уничтожены противотанковая установка и один миномёт противника". Обстановка остаётся напряжённой, продолжаются боевые операции.