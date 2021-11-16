В Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе
В Баку в свою очередь утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Минобороны Армении заявило, что Вооружённые силы (ВС) Азербайджана сегодня, 16 ноября, около полудня подвергли обстрелу позиции армянских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"16 ноября около 13:00 (12:00 по мск) подразделения ВС Азербайджана начали очередную провокацию в направлении восточной границы Армении, обстреляв армянские позиции. Подразделения ВС Армении предприняли ответные действия для предотвращения наступления противника", — сказано в релизе.
Отмечается, что по состоянию на 14:30 (13:30 мск) ситуация продолжала оставаться напряжённой, велись локальные бои, в ходе которых военные Азербайджана использовали артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра.
В свою очередь, в Минобороны Азербайджана сообщили, что в "ответ на провокацию армянской стороны уничтожены противотанковая установка и один миномёт противника". Обстановка остаётся напряжённой, продолжаются боевые операции.
Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил министра обороны из-за вторжения азербайджанских войск на территорию страны. Это произошло в воскресенье, 14 ноября, на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы.
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