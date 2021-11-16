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Вода разъедает глаза: Корреспондент CNN вместе с беженцами промок до нитки, попав под струю водомёта на границе

Польские силовики применяют такие спецсредства, даже несмотря на холодную погоду. Стоит отметить, что возле журналиста также распылили слезоточивый газ.

16 ноября, 12:02

Скриншот © Telegram / skabeeva

Корреспондент CNN вместе с беженцами промок до нитки после водомёта на границе Польши. Видео © Telegram / skabeeva

Журналист американского телеканала CNN Мэттью Чэнс, освещающий события на белорусско-польской границе, попал под фонтан водомёта, который применили силовики Польши против беженцев. Кроме того, возле корреспондента ещё и распылили слезоточивый газ.

В соцсетях уже появились кадры, на которых вымокший до нитки Чэнс докладывает об остановке, а потом начинает закашливаться. Стоит отметить, что польские пограничники применяют такие спецсредства, как водомёт, даже несмотря на холодную погоду.

Вместе с репортажем журналист также опубликовал фотографию с места событий на своей странице в "Твиттере", кратко подписав снимок: "Только что попал под водомёт".


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А ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия так или иначе причастна к миграционному кризису на белорусской границе, так как беженцы приезжают в Минск через Москву.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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