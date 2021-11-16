Корреспондент CNN вместе с беженцами промок до нитки после водомёта на границе Польши. Видео © Telegram / skabeeva

Журналист американского телеканала CNN Мэттью Чэнс, освещающий события на белорусско-польской границе, попал под фонтан водомёта, который применили силовики Польши против беженцев. Кроме того, возле корреспондента ещё и распылили слезоточивый газ.

В соцсетях уже появились кадры, на которых вымокший до нитки Чэнс докладывает об остановке, а потом начинает закашливаться. Стоит отметить, что польские пограничники применяют такие спецсредства, как водомёт, даже несмотря на холодную погоду.

Вместе с репортажем журналист также опубликовал фотографию с места событий на своей странице в "Твиттере", кратко подписав снимок: "Только что попал под водомёт".



Just got water cannoned off air live on #cnn pic.twitter.com/tdVF7edjii — Matthew Chance (@mchancecnn) November 16, 2021