Вода разъедает глаза: Корреспондент CNN вместе с беженцами промок до нитки, попав под струю водомёта на границе
Польские силовики применяют такие спецсредства, даже несмотря на холодную погоду. Стоит отметить, что возле журналиста также распылили слезоточивый газ.
Скриншот © Telegram / skabeeva
Корреспондент CNN вместе с беженцами промок до нитки после водомёта на границе Польши. Видео © Telegram / skabeeva
Журналист американского телеканала CNN Мэттью Чэнс, освещающий события на белорусско-польской границе, попал под фонтан водомёта, который применили силовики Польши против беженцев. Кроме того, возле корреспондента ещё и распылили слезоточивый газ.
В соцсетях уже появились кадры, на которых вымокший до нитки Чэнс докладывает об остановке, а потом начинает закашливаться. Стоит отметить, что польские пограничники применяют такие спецсредства, как водомёт, даже несмотря на холодную погоду.
Вместе с репортажем журналист также опубликовал фотографию с места событий на своей странице в "Твиттере", кратко подписав снимок: "Только что попал под водомёт".
Just got water cannoned off air live on #cnn pic.twitter.com/tdVF7edjii— Matthew Chance (@mchancecnn) November 16, 2021
А ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия так или иначе причастна к миграционному кризису на белорусской границе, так как беженцы приезжают в Минск через Москву.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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