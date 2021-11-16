Генпрокурор Краснов сообщил о расследовании 12 дел из-за пыток в саратовской тюремной больнице
Новые факты насилия над заключёнными говорят о том, что уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить, указал он.
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После публикации материалов о пытках в тюремной туберкулёзной больнице в Саратовской области расследуется 12 уголовных дел. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"По всем известным ситуациям в Саратовской области — в саратовской туберкулёзной больнице — в настоящее время возбуждено и расследуется 12 уголовных дел: по изнасилованию, вымогательству, превышению должностных полномочий", — сказал он, выступая в Госдуме.
Отмечается, что ряду лиц уже предъявлены обвинения. Кроме того, расследование дел находится на контроле прокуратуры, добавил Краснов.
При этом новые факты насилия над заключёнными говорят о том, что уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить, ведь только за девять месяцев текущего года выявлено более 103 тысяч нарушений закона, добавил он и уточнил, что взял на личный контроль исполнение требований ведомства по итогам проверок.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
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