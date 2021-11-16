Генпрокурор Краснов сообщил о расследовании 12 дел из-за пыток в саратовской тюремной больнице

После публикации материалов о пытках в тюремной туберкулёзной больнице в Саратовской области расследуется 12 уголовных дел. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"По всем известным ситуациям в Саратовской области — в саратовской туберкулёзной больнице — в настоящее время возбуждено и расследуется 12 уголовных дел: по изнасилованию, вымогательству, превышению должностных полномочий", — сказал он, выступая в Госдуме.

Отмечается, что ряду лиц уже предъявлены обвинения. Кроме того, расследование дел находится на контроле прокуратуры, добавил Краснов.