НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Генпрокурор Краснов сообщил о расследовании 12 дел из-за пыток в саратовской тюремной больнице

Новые факты насилия над заключёнными говорят о том, что уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить, указал он.

16 ноября, 12:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

После публикации материалов о пытках в тюремной туберкулёзной больнице в Саратовской области расследуется 12 уголовных дел. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"По всем известным ситуациям в Саратовской области — в саратовской туберкулёзной больнице — в настоящее время возбуждено и расследуется 12 уголовных дел: по изнасилованию, вымогательству, превышению должностных полномочий", — сказал он, выступая в Госдуме.

Отмечается, что ряду лиц уже предъявлены обвинения. Кроме того, расследование дел находится на контроле прокуратуры, добавил Краснов.

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении белоруса, слившего архив с пытками в колонии

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении белоруса, слившего архив с пытками в колонии

При этом новые факты насилия над заключёнными говорят о том, что уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить, ведь только за девять месяцев текущего года выявлено более 103 тысяч нарушений закона, добавил он и уточнил, что взял на личный контроль исполнение требований ведомства по итогам проверок.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.

ФСИН уволила 18 сотрудников после появления видео с пытками в саратовской колонии

ФСИН уволила 18 сотрудников после появления видео с пытками в саратовской колонии

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1