Доктор Мясников рассказал, как привиться от ковида перед беременностью

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с Ura.ru сообщил, что вакцинация от ковида не является угрозой для беременности.

"Можете беременеть прямо во время вакцинации — совмещать приятное с полезным. Также нет никаких научных данных, что нужно откладывать планирование беременности после CoViD-19. Люди побаиваются, что перенесли болезнь и будет нагрузка на организм, но это всё глупости", — уточняет Александр Мясников.

Врач также отметил, что кормление ребёнка грудью на 100% безопасно, если коронавирус не протекает остро, так как эта инфекция не передаётся через кровь или молоко матери.

"[Передаётся] только воздушно-капельным путём. Антитела могут передаваться через молоко. Обратного эффекта — заражения — не произойдёт, если мама не находится в острой фазе болезни. То есть, если она клинически выздоровела, у неё нет температуры, она не распространяет из носоглотки вирус, она не заразит. Если она больна активной фазой, то заразит ребёнка через дыхание", — объяснил специалист.