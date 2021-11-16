Доктор Мясников рассказал, как привиться от ковида перед беременностью
Кормление грудью при коронавирусе безопасно, так как он не передаётся через кровь или молоко матери, заверил врач.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с Ura.ru сообщил, что вакцинация от ковида не является угрозой для беременности.
"Можете беременеть прямо во время вакцинации — совмещать приятное с полезным. Также нет никаких научных данных, что нужно откладывать планирование беременности после CoViD-19. Люди побаиваются, что перенесли болезнь и будет нагрузка на организм, но это всё глупости", — уточняет Александр Мясников.
Врач также отметил, что кормление ребёнка грудью на 100% безопасно, если коронавирус не протекает остро, так как эта инфекция не передаётся через кровь или молоко матери.
"[Передаётся] только воздушно-капельным путём. Антитела могут передаваться через молоко. Обратного эффекта — заражения — не произойдёт, если мама не находится в острой фазе болезни. То есть, если она клинически выздоровела, у неё нет температуры, она не распространяет из носоглотки вирус, она не заразит. Если она больна активной фазой, то заразит ребёнка через дыхание", — объяснил специалист.
Ранее Мясников оценил популярную теорию о вживлении "чипов" при вакцинации от ковида. Он рассказал, что задача препарата лишь показать организму, с чем стоит бороться, и через некоторое время просто раствориться.
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