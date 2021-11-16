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В Подмосковье выясняют обстоятельства загадочной смерти двухмесячной малышки

Младенца обнаружили в квартире в бессознательном состоянии. Девочку доставили в местную больницу, где она и скончалась.

16 ноября, 12:53

Фото © Pixabay

В подмосковной Шатуре следователи выясняют обстоятельства смерти двухмесячной девочки, которую обнаружили в одной из квартир без сознания. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

"По данным следствия, 14 ноября 2021 года в городе Шатуре в одной из квартир на полу в бессознательном состоянии обнаружена двухмесячная девочка без видимых следов насильственной смерти. Новорождённая была доставлена в местную больницу, где в последующем скончалась", — говорится в релизе.

В Абакане девочка умерла на руках у мамы, пока врачи боялись подойти к малышке из-за ковида

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При этом, как сообщает "Рен-ТВ", мама обнаружила малышку на полу с кровотечением из носа. Врачи госпитализировали девочку с травмой головы, однако проведённая экспертиза показала, что она умерла в результате колотого ранения грудной клетки.

Ранее Лайф рассказывал, что жительница Тюмени умерла после приёма у частного косметолога. Следователи возбудили уголовное дело в отношении специалиста, оказывающего услуги, которые не отвечают требованиям безопасности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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