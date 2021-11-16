В Подмосковье выясняют обстоятельства загадочной смерти двухмесячной малышки

В подмосковной Шатуре следователи выясняют обстоятельства смерти двухмесячной девочки, которую обнаружили в одной из квартир без сознания. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

"По данным следствия, 14 ноября 2021 года в городе Шатуре в одной из квартир на полу в бессознательном состоянии обнаружена двухмесячная девочка без видимых следов насильственной смерти. Новорождённая была доставлена в местную больницу, где в последующем скончалась", — говорится в релизе.

При этом, как сообщает "Рен-ТВ", мама обнаружила малышку на полу с кровотечением из носа. Врачи госпитализировали девочку с травмой головы, однако проведённая экспертиза показала, что она умерла в результате колотого ранения грудной клетки.