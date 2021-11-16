Жительница Тюмени умерла после приёма у частного косметолога
Следователи возбудили уголовное дело в отношении специалиста, оказывающего услуги, которые не отвечают требованиям безопасности.
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Жительница Тюмени умерла после того, как сходила на приём к частному косметологу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Так, по данным следствия, 29 сентября текущего года 52-летняя женщина, не имеющая необходимого медицинского образования и лицензии на оказание косметологических услуг, провела приём для 46-летней пациентки, которая впоследствии умерла.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы города Тюмени. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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