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Жительница Тюмени умерла после приёма у частного косметолога

Следователи возбудили уголовное дело в отношении специалиста, оказывающего услуги, которые не отвечают требованиям безопасности.

16 ноября, 05:20

Фото © Pexels

Жительница Тюмени умерла после того, как сходила на приём к частному косметологу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Так, по данным следствия, 29 сентября текущего года 52-летняя женщина, не имеющая необходимого медицинского образования и лицензии на оказание косметологических услуг, провела приём для 46-летней пациентки, которая впоследствии умерла.

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"Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы города Тюмени. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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